Conte-Milan: la rivelazione sconvolge la Serie A

Antonio Conte è uno dei nomi che viene accostato al Milan per il futuro, nel caso dovesse prevalere la volontà da parte dei rossoneri di virare su un altro profilo al posto di Stefano Pioli. Il commento del giornalista fa sognare tutti.

Quale futuro per Stefano Pioli? Il tecnico del Milan, in seguito alle ultime vittorie, sembra aver dato un filo in più di stabilità alla sua panchina, fortemente traballante poco prima di Natale, tant’è che si è parlato di un possibile esonero per cercare di ristabilire una situazione che si era fatta complicata. Il cambio di pagina, chiaramente, non è ancora definitivo ma è chiaro che le ultime vittorie hanno ridato un briciolo di serenità a un ambiente molto frastornato da un Milan apparso spesso in difficoltà.

Tanti, però, sono i rumors in vista della prossima estate, in cui il divorzio tra le parti potrebbe divenire effettivo. E tra i tifosi impazza già il toto-nomi, con tanti nomi eccellenti che potrebbero fare al caso di un Milan che ha l’obiettivo di ritornare quanto prima a lottare per il vertice. Uno di essi è senza dubbio Antonio Conte, tecnico che alla fine della stagione in corso sarà conteso da molti club importanti, in Italia e all’estero.

“Conte lo vedrei bene al Milan”: Criscitiello sicuro

Antonio Conte è un nome che sicuramente è visto di buon occhio dai tifosi, che guardano già a quello che potrebbe essere il profilo che eventualmente subentrerà a Stefano Pioli, per cui le voci di una non riconferma al termine della stagione si moltiplicano sempre di più.

A parlare del tecnico leccese ex Juve e Inter, tra le altre, è stato il giornalista Michele Criscitiello, che ai microfoni di Sportitalia ha dichiarato:

Probabilmente vuole tornare a Torino o a Milano. Oggi Antonio Conte aprirebbe le porte al Milan. Inter e Juventus, nonostante tutti i problemi politici ed economici che hanno avuto, hanno una mentalità vincente. Inzaghi si è dimostrato un grande vincente e Allegri può piacere o meno ma è un vincente. E quest’anno si giocano lo scudetto. Il Milan ci deve provare concretamente con Conte”.

Difatti, secondo Criscitiello, tutte le strade sembrerebbero portare al Milan. Ma non c’è da dimenticare che altre squadre a lui interessate sembrerebbero essere sia la Roma che il Napoli, anche se l’addio al Decreto Crescita di cui Antonio Conte avrebbe potuto beneficiare potrebbe complicare e non di poco la situazione.