Conte torna in serie A? L’indizio scatena i social

La partita delle 15:00 ha portato alla Serie A un indizio che riguarda Antonio Conte; il suo ritorno in un club italiano è vicino?

Alcuni club stanno vivendo periodi bui, per altri è buio pesto. Qualche settimana fa il Milan era ormai considerato spacciato con Stefano Pioli sempre più lontano dalla panchina rossonera già da Gennaio. Invece il Milan si sta riprendendo e forse, il cambio allenatore a Gennaio, non è più una opzione.

Il Napoli invece è un altro club in grande crisi. Prima la mal gestione di Garcia, poi il rientro a Napoli di Mazzarri che però sta deludendo e sta riuscendo a fare anche peggio del francese, tutto ciò porta De Laurentiis allo stremo e in piene difficoltà. Durante la partita delle 15:00, Torino Napoli, dove il Napoli è uscito sconfitto con una prestazione horror, sugli spalti dell’Olimpico Grande Torino, ad attenzionare il match, c’era Antonio Conte, e non solo.

Conte vicino al ritorno in A?

Le voci sono sempre più insistenti e gli indizi sempre più chiari. Antonio Conte sembra ormai essere vicino al ritorno in Italia; ma in quale club? Torino-Napoli ha portato una disfatta non indifferente ai partenopei.

Tante coincidenze che stanno facendo tremare anche Mazzarri sulla panchina del Napoli che da poco ci è tornato. Storia differente invece per il Milan con Stefano Pioli. L’allenatore rossonero è ritornato presto alla vittoria inanellando tre vittore consecutive.

Difatti Antonio Conte viene quotidianamente accostato a questi due club, ma anche alla Juventus. Però ecco che dal match Torino Napoli arriva un grosso indizio. Allo stadio Grande Torino difatti c’era Antonio Conte presente in tribuna ad attenzionare il match.

L’ex tecnico della Juve è un sogno di ADL già da tanto e ora, vedendo le ultime uscite dei partenopei, potrebbe essere realmente un’opzione per il Napoli. Però occhio al Milan. Seppur il cambio allenatore sia, forse, scongiurato a Gennaio c’è un altro indizio.

Difatti Zlatan Ibrahimovic ha espresso la sua volontà di accogliere Antonio Conte come prossimo allenatore del Milan in estate. Dunque è chiaro che il tecnico italiano è bramato da molte squadre in A perchè sullo sfondo c’è anche opzione Juve per un clamoroso ritorno.

Il Milan nel frattempo attende, Pioli resterà ancora sulla panchina del Diavolo ma Conte è l’osservato speciale così come il tecnico ci tiene a valutare tutti i possibili fronti per scegliere la prossima meta italiana dopo l’ultima esperienza inglese al Tottenham.