Cori razzisti a Maignan: l’Udinese prende posizione

Dopo il vergognoso episodio accaduto ieri a Mike Maignan, anche l’Udinese ha preso posizione attraverso un comunicato ufficiale.

La serata di ieri si è rivelata essere senza dubbio meravigliosa per il Milan, che al termine di un match pirotecnico ha avuto la meglio sull’Udinese, vincendo per 3-2 con un gol allo scadere. Al tempo stesso però ieri c’è stata l’ennesima sconfitta dal punto di vista umano, con alcuni tifosi di casa che hanno bersagliato con degli ululati e con dei cori razzisti il portiere rossonero Mike Maignan. Il francese però non si è di certo piegato e ha deciso di lasciare il campo lanciando un fortissimo segnale che ha fatto il giro del mondo.

La reazione dell’ex Lille non può però di certo cancellare l’episodio ed è necessario un intervento immediato per punire i tifosi (se così possono essere definiti) che hanno dimostrato ancora una volta che il razzismo negli stadi è una battaglia che non è ancora stata vinta. Grazie all’episodio della Dacia Arena si è però capito quanto tutto il mondo del calcio sia pronto a scendere in campo per vincere quest’importante partita. Numerosi giocatori e numerose squadre hanno fatto sentire tutta la loro vicinanza verso il portiere rossonero e in queste ultime ore è arrivato anche il comunicato ufficiale da parte dell’Udinese, che non poteva di certo restare in silenzio dopo l’accaduto.

L’Udinese si fa sentire dopo l’episodio ieri: il comunicato ufficiale

Il club friulano si è detto amareggiato per il vergognoso episodio e ha mostrato tutta la vicinanza verso Maignan, che ancora una volta ha dimostrato di avere grande personalità, riuscendo a reagire in un momento tutt’altro che semplice. Il club bianconero ha inoltre affermato che collaborerà in ogni modo con tutte le autorità per riuscire quanto prima a trovare i colpevoli, punendoli in maniera adeguata. Di seguito il comunicato ufficiale del club:

Udinese Calcio è profondamente dispiaciuta e condanna ogni atto di razzismo e violenza. Riaffermiamo la nostra avversione a qualsiasi forma di discriminazione ed esprimiamo la nostra profonda solidarietà a Mike Maignan dopo il bruttissimo episodio avvenuto sabato nel nostro stadio. Collaboreremo con tutte le autorità per garantire l’immediato chiarimento dell’accaduto, con l’obiettivo di adottare ogni misura necessaria per punire i responsabili.

La vicenda di ieri sera è stata senza dubbio vergognosa e bisogna assolutamente prendere dei provvedimenti per cercare di impedire che tutto questa si ripeta, anche se la strada è ancora molto lunga e in salita.