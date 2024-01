Dal City al Milan: il retroscena a sorpresa

Il difensore spagnolo ventitreenne di proprietà del Manchester City rimarrà agli inglesi dopo aver avuto un confronto con Pep Guardiola nelle ultime ore. Sfumata quindi un’altra pista per i rossoneri che avevano sondato il terreno per lo spagnolo.

Il Milan, nonostante il rientro di Matteo Gabbia (che tra l’altro è uscito dal terreno dopo uno scontro testa a testa con De Roon dell’Atalanta nell’ultimo match di Coppa Italia, vinto due a uno dai bergamaschi) dal prestito al Villareal, si trova ancora in una situazione di emergenza per quanto riguarda la linea difensiva. Attualmente, Kjaer e Gabbia sono gli unici centrali di ruolo rimasti a disposizione di Stefano Pioli, che sta alternando giocatori come Theo Hernandez e Calabria nel ruolo di difensori centrali.

Chi è Sergio Gomez

Cresciuto tra le giovanili di Badalona, Espanyol e Barcellona, si trasferisce al Borussia Dortmund nel 2018 dove colleziona le prime presenze importanti tra i professionisti, nel 2019 si trasferisce in prestito all’Huesca, per poi andare in Belgio all’ Anderlecht e infine al Manchester City a partire dal 2022.

Dopo i mancati accordi con Laporte e Dragusin, i rossoneri avevano sondato proprio lo spagnolo del Manchester City per un prestito secco ricevendo un no diretto dal coach dei Citiziens il quale ritiene il calciatore incedibile nonostante sia stato impiegato veramente poco dal coach spagnolo. Evidentemente la sua duttilità potrebbe risultare sempre utile al club inglese. Lo spagnolo, difatti, oltre a ricoprire il ruolo di difensore centrale, può essere impiegato anche in mediana risultando comunque un’ottima alternativa ai titolari.

Chi punta adesso il diavolo

Dopo le recenti delusioni sportive, rappresentate dalle uscite dalla Champions League e dalla Coppa Italia, e di mercato, rappresentate dalle occasioni sfumate, il diavolo guarda avanti. Infatti dopo l’arrivo di Terracciano dal Verona, occorre almeno un difensore centrale per superare l’emergenza nel reparto arretrato. Secondo le ultime indiscrezioni, sembra che l’interesse per Brassier del Brest sia al momento congelato.

La dirigenza rossonera sembra concentrarsi su quella che sarebbe la priorità, ovvero Buongiorno del Torino, per il quale avrebbe chiesto informazioni al club granata. Il club di Torino valuterebbe il costo del cartellino del proprio capitano intorno ai 25 milioni, ma i rossoneri sono pronti a inserire il giovane centravanti Lorenzo Colombo nella trattativa che porterebbe il difensore centrale classe 1999 ai rossoneri e il centravanti in granata. Il cartellino del centravanti attualmente in rossonero si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro e riuscirebbe così a ridurre di molto le richieste del Toro.