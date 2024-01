Dal PSG al Milan, nuovo nome per la difesa: colpo in arrivo

Il mercato del Milan continua ad infiammarsi e in queste ore sarebbe emersa una nuova pista per la difesa.

La settimana del Milan si conclude con il big match di questa sera contro la Roma, in un San Siro che sarà tutto esaurito per l’occasione. Il primo appuntamento di questi ultimi 7 giorni è stato però un fallimento, dato che è arrivata l’eliminazione dalla Coppa Italia per effetto della vittoria ottenuta dall’Atalanta in casa dei rossoneri. La doppietta realizzata da Koopmeiners è bastata a condannare il Diavolo, che ora dovrà concentrare le sue energie sul campionato e sull’Europa League, con questo trofeo che manca ancora nella bacheca del Milan.

Quello contro la Dea però è stato soltanto uno dei tanti passi falsi commessi dalla squadra di Pioli in questa prima parte di stagione, dato che gli obiettivi falliti fino a qui sono già tanti, compresa l’uscita di scena dalla Champions League, che causerà delle notevoli perdite nelle casse della società rossonera. Priorità al campionato, dunque, dove bisognerà lottare con le due romane, il Napoli, Atalanta, Bologna e Fiorentina per aggiudicarsi l’accesso alla prossima Champions League.

Milan, si segue l’ex PSG Nianzou: la società studia il piano, i dettagli

Per sostenere questa battaglia sarà necessario anche un intervento sul mercato, con diversi reparti che hanno bisogno di un rinforzo per cercare di ridurre il gap dalle antagoniste. Quello che più di ogni altro necessita di innesti è sicuramente la difesa, dove i profili attenzionati dalla dirigenza di Milanello sono diversi. Nei giorni precedenti il Milan ha riportato Gabbia a Milano e ha preso Terracciano, che però è più una sorta di jolly per le fasce, ecco perchè da qualche ora si sta visionando attentamente la situazione legata all’ex centrale del PSG Tanguy Nianzou Kouassi.

Si tratta di un difensore classe 2002 in forza al Siviglia e che ha avuto un passato diviso tra Bayern Monaco e PSG. I suoi primi passi li ha mossi nel club tedesco, per poi finire in quello transalpino prima del suo appordo in terra iberica. Attualmente però, Nianzou sta trovando poco spazio in Spagna e proprio per questo i rossoneri starebbero pensando di portarlo all’ombra del Duomo. La formula più accreditata sembra essere quella del prestito con diritto di riscatto, molto gradita anche dai rossoneri, che ora dovranno fare le loro valutazioni e capire se questa possa essere la soluzione più indicata per risolvere i problemi in difesa.