Dalla Juventus al Milan: é il bomber giusto per i rossoneri

Il Milan cerca un centravanti che possa permetterle di fare il salto di qualità definitivo. La situazione infortuni non aiuta il Milan in un momento delicato della stagione, i rossoneri ora virano al mercato invernale.

Gli svariati infortuni non hanno permesso ai rossoneri di Stefano Pioli di trovare una giusta quadra lì davanti.

La dirigenza rossonera segue un profilo molto interessante per l’attacco ma non è l’unica, alla Juventus piace Victor Boniface qualora a giugno dovesse cedere Dusan Vlahovic.

L’età per Giroud avanza e Okafor e Jovic non hanno mai avuto la possibilità di disputare un elevato minutaggio, Pioli ha chiesto un bomber ma è molto difficile che il Leverkusen si privi di Boniface… perlopiù a gennaio

Milan, chi è Boniface?

Il lavoro di Xabi Alonso col Bayer Leverkusen è sulla bocca di tutti e tra i principali interpreti del gioco sfavillante dello spagnolo c’è l’obiettivo del Milan.

Il nigeriano gioca in nazionale assieme ad Osimhen e Chukwueze con i quali ha un gran rapporto e potrebbero fare da tramite per il suo passaggio in Serie A.

Il Leverkusen è primo a più 4 punti dal Bayern Monaco (ma con una partita in più) e a gennaio non ha intenzione di stravolgere la squadra, si prevedono zero cessioni e zero acquisti ma il Milan vuole iniziare ad entrare in partita per il classe 2000.

Dopo una stagione da 22 gol in 55 partite con la maglia dell’Union St Gilloise, l’attaccante nigeriano classe 2000 fu proposto al Milan ma Maldini e Massara chiusero le porte ad un suo arrivo. Chiunque dovesse riuscire a portarselo a casa a giugno, farebbe un’affare; il nigeriano gioca al centro dell’attacco ed è molto bravo a dialogare con le due ali in fase di non possesso.

Nella scacchiera del Milan sarebbe l’ideale ma per ora Xabi Alonso si gode il suo talentino, 40 milioni è il prezzo dichiarato dal club tedesco attualmente.

10 goal e 7 assist per ora, a questi numeri bisogna aggiungere 2 match e 2 gol in Coppa di Germania e 5 match, 4 gol e 1 assist in Europa League. Il centravanti è già parte integrante della nazionale nigeriana, avendo giocato il suo primo match a settembre 2023. Fino ad adesso con la sua nazionale ha disputato 4 match segnando un gol.