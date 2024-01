Dove vedere Milan-Atalanta in streaming e in tv

Ritorna la Coppa Italia e torna il Milan che affronterà a San Siro l’Atalanta di Gianpiero Gasperini nel match valido per i quarti di finale. Ma dove sarà possibile vedere la partita in streaming e in tv?

Il quarto di finale tra Milan e Atalanta andrà in scena alle ore 21:00 presso lo Stadio San Siro di Milano.

Dopo l’ultimo faticoso turno di Campionato che ha sorriso al Milan vincente per tre a zero su un Empoli allo sbaraglio e, dopo il pareggio della Dea all’Olimpico di Roma contro i giallorossi, per le due squadre è arrivato il momento di misurarsi in coppa. Il Milan per confermare le recenti prestazioni positive, la Dea per trovare la seconda vittoria su tre gare nel 2024. Pioli contro Gasperini, terza contro sesta, una sfida nella sfida da non perdere.

Come arriva il Milan

I rossoneri si sono qualificati agevolmente battendo quattro a uno il Cagliari di Claudio Ranieri, grazie a due reti di un ritrovato Luka Jovic, la prima rete in rossonero del giovanissimo Chaka Traorè e infine la sigla di Rafael Leao.

Il Milan arriva da due vittorie convincenti in campionato contro Sassuolo ed Empoli che il diavolo vorrà sicuramente replicare anche in Coppa Italia. Tutto ciò dopo un periodo complicato per la squadra di Pioli, caratterizzato dall’uscita ai gironi di Champions League e dai risultati deludenti in campionato proprio contro Atalanta e Salernitana.

Come arriva l’Atalanta

Dall’altra parte arrivano i neroazzurri di Gianpiero Gasperini che nell’ ottavo di finale hanno superato per tre a uno il Sassuolo di Dionisi. Nel campionato, la squadra arriva da un periodo altalenante, con vittorie convincenti come quella per quattro a uno contro la Salernitana, sconfitte di stretta misura come uno a zero contro il sorprendente Bologna e pareggi come quello nell’ultimo turno contro la Roma. Da sottolineare l’importantissima assenza di Lookman per gli atalantini i quali dovranno fare a meno del proprio bomber per un bel po’ di tempo a causa della Coppa d’Africa. Mister Gasperini potrà invece puntare su Charles De Ketelaere, arrivato in prestito proprio dai rossoneri e che torna a San Siro per la prima volta dopo la stagione piena di ombre e critiche vissuta a Milanello.

Dove vedere Milan-Atalanta

Il match di San Siro sarà visibile in chiaro su Canale 5, mentre in streaming per gli abbonati basterà collegarsi al sito di Mediaset Infinity per godersi lo spettacolo nel magnifico palcoscenico di San Siro.

Probabili formazioni

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Gabbia, Theo Hernandez, Jimenez; Musah, Reijnders, Loftus Cheek; Pulisic, Jovic, Leao.All.Pioli

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Dijmsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, Koopmeiners; Scamacca. All.Gasperini