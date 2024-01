“È stressante”, Cardinale avvisa il Milan

Essere a capo di un progetto calcistico come lo è il Milan, non è un affare semplice. E a darne la conferma è stato propio il numero uno rossonero Gerry Cardinale.

L’Italia è un Paese dove si vive e si respira di calcio. Ogni città ha i suoi colori, i suoi tifosi, i suoi cori. Per questo, quando ci si trova a capo di una delle realtà calcistiche più importanti e vincenti al mondo, lo stress può farsi sentire più che forte che mai.

Lo sa bene Gerry Cardinale, grande imprenditore statunitense fondatore di Redbird (una società con forti interessi nel mondo dello sport e dell’intrattenimento) e, da agosto 2022, anche proprietario del Milan.

Nel corso di una lunga ed interessante intervista a GQ Sport, il numero uno rossonero ha parlato di sport, di imprenditoria e della questione dei fondi, di private equity. Ma soprattutto del suo club calcistico e di quanto, a volte, possa essere difficile gestirlo. Una sfida che lo sta mettendo particolarmente alla prova, specialmente se messo a paragone con le altre realtà imprenditoriali con cui ha avuto a che fare.

Nel corso dell’intervista, Cardinale ha risposto ad una domanda riguardante la sua capacità di ottenere buoni risultati come investitore evitando legami emotivi. Un quesito interessante, la cui risposta potrebbe lasciare spiazzato il popolo rossonero:

La mia idea è sempre stata quella di considerare lo sport come qualsiasi altro settore. Si possono produrre widget a Omaha o possedere i Giants a New York. Dovrebbe essere la stessa cosa. È stressante possedere cose in generale, è stressante mettere al lavoro questo tipo di denaro, è stressante essere un fiduciario per il capitale di terzi. Ora ho un nuovo livello di stress che non ho mai sperimentato prima. Mi dà fastidio.