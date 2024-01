È subito braccio di ferro: il nuovo allenatore del Milan divide Ibra e Cardinale

Il Milan a caccia del prossimo allenatore. La scelta però divide la dirigenza rossonera, soprattutto Ibra e Cardinale su tutti

Siamo solo all’inizio del nuovo anno, eppure i grandi club del calcio pensano già alla prossima stagione e a come poter ripartire. Un caso particolare è quello del Milan che può riservare grandi soprese per il prossimo campionato.

I rossoneri, infatti, già da quest’anno hanno mostrato quanto puntino forte e quanta voglia ci sia di mettersi in mostra. Lo dimostra la campagna acquisti fatta in estata, e la fretta che già in questa nuova sessione di gennaio si sta vedendo per cercare di riparare a quell’intoppi presenti in rosa.

Futuro Milan: Ibra e Cardinale divisi sull’allenatore

Tra i più grandi cambiamenti del prossimo campionato di Serie A, può esserci la novità sulla guida tecnica del Milan.L’allenatore del diavolo, Stefano Pioli, ha avuto a che fare in tante occasioni con infortuni muscolari. Situazione ripetuta troppe volte per essere un caso.

E d’altronde si sa, nel momento in cui si pensa di poter cambiare lo staff, è consequenziale anche il cambio in panchina. Inoltre a far gola alla dirigenza rossonera, come confermato anche da SportMediaset è la possibilità di ingaggiare Antonio Conte, caldeggiata da Ibrahimovic.

Il tecnico salentino, infatti, è libero, in attesa della giusta offerta e piazza per poter ripartire. L’ex allenatore di Inter e Juventus è noto per le sue qualità, la sua tenacia e la sua bravura nel portare le sue squadre a vincere nell’immediato.

Il Milan può essere il club giusto da cui poter ripartire, in quanto non è un club da rifondare del tutto, presentandosi già con giocatori top in squadra. Dunque si tratterebbe di un percorso differente rispetto a quello a cui ci ha abituato Conte. La strada però è più in salita di quanto possa sembrare. In primis perché a contrapporsi alla possibilità di vedere l’ex tecnico degli spurs sbarcare in Via Aldo Rossi, c’è sia il forte interesse del Napoli che della Roma.

Inoltre a rendere più complicata la trattativa, è la mancanza di certezza che c’è in casa Milan. Cardinale infatti, non ha espresso un giudizio del tutto positivo per l’approdo di Antonio Conte sulla panchina rossonera. Il presidente preferirebbe un cammino diverso, in cui i giovani possano crescere progressivamente, esprimendo la sua preferenza verso un profilo come quello di Thiago Motta. Idea per l’appunto non condivisa da Ibra e da Moncada che invece sono più orientati verso l’allenatore leccese.