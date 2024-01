Esonero Pioli, Milan-Roma ultima spiaggia: lo scenario

Milan-Roma può essere il big match decisivo per decretare quello che sarà il futuro di Stefano Pioli: svelato lo scenario.

Dopo la sconfitta con l’Atalanta di ieri sera il Milan può dire addio anche alla Coppa Italia, il gol di Leao non è bastato per far passare il turno ai rossoneri e dunque ad incontrare la Fiorentina in semifinale sarà la Dea. Dopo le tre vittorie di fila portate a casa si era iniziato a pensare che forse il Diavolo avesse finalmente ritrovato la propria strada – poi la batosta di ieri sera – e una situazione tutt’altro che semplice in casa rossonera. Per il Milan gli obiettivi primari restano ora campionato ed Europa League. Domenica ci sarà Milan-Roma.

Anche i giallorossi ieri sono stati eliminati dalla Coppa Italia dalla Lazio, è bastato un gol ai biancocelesti per volare in semifinale. Il percorso della Roma e del Milan sembra andare quasi di pari passo, i rossoneri avevano iniziato molto bene in campionato, poi anche a causa dei vari infortuni i risultati hanno iniziato ad essere altalenanti.

Nella Capitale invece l’arrivo di Romelu Lukaku sembrava poter essere quel salto di qualità di cui la rosa aveva bisogno. Per il club capitolino le cose sembrano tra l’altro andare anche peggio. Milan-Roma sarà uno spartiacque fondamentale per entrambi i club.

Milan-Roma: il big match deciderà il futuro di Pioli

Le due squadre dopo l’ennesimo obiettivo sfumato si incontreranno domenica sera a San Siro e gli osservati speciali saranno i due allenatori. Tra i due chi avrà per forza di cose gli occhi puntati di dosso sarà Stefano Pioli, già messo più volte in discussione in questa prima parte di campionato.

Le premesse del Milan erano importanti, nel mirino c’era la seconda stella ma per il momento i rossoneri devono tenersi stretto il terzo posto anche perchè in caso di un’eventuale sconfitta interna contro la Roma, il Milan metterebbe in discussione anche la qualificazione alla prossima Champions e la panchina di Pioli potrebbe incrinarsi ancora di più. Un nuovo ko potrebbe sancire la fine dei rapporti e l’esonero di Pioli – dopo il match di domenica – non sarebbe più utopia.

Purtroppo a complicare ancora di più la situazione in casa Milan sono stati anche i troppi infortuni che non hanno mai permesso al mister di schierare un 11 titolare sempre fisso. Gli interventi sul mercato di gennaio sono stati fatti per quanto possibile e adesso è tutto nelle mani di Pioli e dei giocatori. Una situazione simile è appunto quella di José Mourinho alla Roma, dove però si parla di una decisione facilitata dalla scadenza di contratto dell’allenatore a giugno.