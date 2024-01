“Facile vincere così”, che bordata all’Inter dopo la vittoria in Supercoppa

L’Inter vince la Supercoppa contro il Napoli all’ultimo respiro grazie al gol di Lautaro Martinez: scoppia la polemica per l’arbitraggio.

I nerazzurri agguantano l’ennesimo trofeo e per la terza volta consecutiva vincono la Supercoppa Italiana, eguagliando il Milan. Quinta Supercoppa da tecnico dell’Inter per Simone Inzaghi, che diventa il re della competizione: nessuno come lui in Italia.

Se nella prima frazione di gioco il match si era disputato in modo sereno, nel secondo tempo la situazione è degenerata in seguito all’espulsione di Simeone, che ha rimediato un secondo giallo e di conseguenza ha dovuto lasciare i suoi in 10. L’assenza del giocatore ha sicuramente pesato sui partenopei che hanno combattuto a testa alta fino al 90′, quando, dopo appena mezzo minuto di recupero, Lautaro Martinez ha messo a segno il gol della vittoria.

Quando ormai tutto sembrava finito e convergere verso i calci di rigore, l’Inter ha surclassato il Napoli e si è portata a casa la Supercoppa Italiana.

Inter-Napoli non finisce qui: polemiche sull’arbitraggio

La finale di Supercoppa Italiana è stata però oggetto di discussioni riguardanti l’arbitraggio, che da molti è stato ritenuto insufficiente, in primis da Cesari, che ha bocciato il direttore di gara Rapuano con un 4 in pagella, reputandolo non all’altezza di una finale (la sua prima finale da arbitro).

Scoppia la polemica anche tra i tifosi napoletani e non solo: l’arbitraggio è stato contestato per il primo giallo a Simeone, ritenuto eccessivo, e per le mancate sanzioni nei confronti dei giocatori nerazzurri. Ad alimentare ulteriormente il caos si è aggiunta poi lady Simeone, che ha commentato così, sul suo profilo Threads, il risultato del match:

“Non è facile vincere con un giorno di riposo in meno, ma con l’arbitro a favore direi di sì”.

Questo il commento di Giulia Coppini, compagna di Simeone, che ha lasciato il terreno di gioco al 60′ a causa del doppio giallo rimediato. Per Simeone si tratta della sua prima espulsione in 280 match in carriera dal suo arrivo in Italia con i club tra tutte le competizioni.

Il provvedimento del direttore di gara non sarà andato giù alla compagna del giocatore, che ha poi rimosso il post nel quale accusava apertamente un favoreggiamento arbitrale verso l’Inter. Certo è che la finale di Supercoppa continuerà a far parlare di sé nei prossimi giorni, soprattutto per una gestione di gara che farà discutere ancora per molto.