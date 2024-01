Frosinone Milan, cambio per Pioli: in tre per una maglia

Per la trasferta a Frosinone, Stefano Pioli potrebbe stupire tutti con una nuova formazione a centrocampo: in ballottaggio tre rossoneri.

Dopo quattro vittorie di fila in campionato il Milan viene fermato a San Siro dal Bologna. La gara contro i rossoblù è stata una vera e propria montagna russa, prima lo svantaggio per i rossoneri, poi il rigore sbagliato da Giroud e il gol di Loftus-Cheek che ha riportato la gara sull’1-1. Il secondo tempo non è stato da meno, Theo Hernandez sbaglia un secondo calcio di rigore che avrebbe potuto portare il Milan in vantaggio, poi però a rimettere le cose apposto ci pensa ancora una volta Loftus-Cheek che regala la rete del 2-1. Come uno scherzo del destino a due minuti dal triplice fischio finale l’arbitro assegna un calcio di rigore al Bologna, Orsolini non sbaglia e mette il punto alla partita segnando il gol del 2-2.

Un match sicuramente sfortunato per la squadra di Pioli, ma la strada è ancora lunga e il Milan adesso ha già messo da parte la gara di sabato scorso, adesso è tempo di pensare alla trasferta di sabato 3 febbraio dove i rossoneri saranno ospiti del Frosinone al Benito Stirpe. All’andato i gialloblù avevano perso 3-1 a San Siro, adesso però sono reduci da una vittorie a da un pareggio e hanno una certezza in più Matias Soulè, che sta lasciando sempre più senza parole. Il Milan ovviamente cerca i tre punti per non allontanarsi troppo da Inter e Juve ma soprattutto anche per blindare il terzo posto e mantenere il distacco dal quarto posto.

Pioli pensa ad un nuova soluzione a centrocampo: il ballottaggio

Proprio in occasione del match con il Frosinone, visto anche il pareggio arrivato nell’ultima giornata di campionato, secondo quanto riportato da Sky Sport, Stefano Pioli starebbe pensando a qualche novità di formazione da proporre.

Adesso che gli infortuni sono leggermente rientrati il tecnico rossonero adesso può essere un po’ più libero nelle proprie scelte, motivo per il quale contro i gialloblù potrebbe esserci una novità a centrocampo rispetto agli 11 titolari messi in campo contro Roma, Udinese e Bologna.

Reijnders e Loftus-Cheek al momento sono confermati, chi potrebbe invece cedere il posto ad uno dei suoi compagni è Adli, la scelta potrebbe di Pioli potrebbe infatti ricadere su uno tra Musah e Bennacer, sempre se ovviamente l’algerino sarà effettivamente a disposizione dopo il problema muscolare rimediato durante la Coppa d’Africa. Il mister ha ancora quattro giorni per schiarirsi le idee e decidere, la cosa certa è che schiererà la formazione più giusta per portare a casa la vittoria.