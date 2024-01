Fu la grande delusione per i tifosi del Milan: ora può finire al Napoli

Il Napoli è la squadra che in questi primi giorni di calciomercato è tra le più attive, anche considerando quella che è la drammatica situazione in classifica dei partenopei. In questo momento così difficile, gli azzurri potrebbero puntare proprio su un ex Milan.

Mercato in grande fermento per quanto riguarda la Serie A, che è arrivata al giro di boa con un Milan terzo in classifica. Le speranze di lottare per lo Scudetto, considerando il ritmo imposto da Inter e Juventus in questa prima parte di stagione ormai lasciata alle spalle, sono ormai ridotte al lumicino per la squadra rossonera, che comunque è riuscita a superare un periodo che si era fatto complicato. Talmente difficile che addirittura Stefano Pioli sembrava essere, poco prima di Natale, a un passo dall’esonero.

Chi invece si è speso la carta di cambio di guida tecnica è il Napoli: la squadra azzurra, attualmente allenata da Walter Mazzarri, è la vera e grande delusione di questa stagione. Per tentare di risollevare le proprie sorti, il club azzurro intende premere forte sul mercato: in attesa di Lazar Samardzic (in passato accostato anche al Milan, ndr), il club di Aurelio De Laurentiis è alla ricerca di un altro colpo in mediana. E a tal riguardo, c’è un nome che sorprende tutti, in primis proprio la piazza rossonera. A quanto pare, dalle parti di Castel Volturno si sta valutando un nome che di recente ha vestito la maglia del Milan, seppur non lasciando un ricordo fortissimo.

Mercato Serie A: il Napoli sonda l’ex Milan Vranckx

In attesa di capire quali saranno le prossime mosse del Milan, dopo il ritorno di Gabbia e l’arrivo (soltanto da ufficializzare) di Terracciano, una squadra fortemente attiva per cercare di risollevare una stagione che sembra drammatica è il Napoli, che per il proprio centrocampo sembra aver messo nel mirino l’ex rossonero Aster Vranckx.

A riprovare di questa pista di mercato, per certi versi a sorpresa, è l’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini, che sul portale tuttomercatoweb.com ha parlato di un sondaggio da parte dei partenopei nei confronti del centrocampista belga, ora al Wolfsburg.

Dopo una stagione in rossonero nel 2022-23, Vranckx ha messo in fila dieci presenze totali, non riuscendo a trovare tuttavia lo spazio desiderato, malgrado il calciatore era arrivato a Milano con molto hype. Il belga, al termine della stagione scorsa, ha poi fatto ritorno al Wolfsburg, dove le apparizioni in questo campionato sono al momento dodici.