Giroud: “Mi sento bene anche a 37 anni”, poi senza dubbi sul futuro

Giroud ha rilasciato delle parole sull’attuale stagione e sul suo futuro del Milan, chiarendo la sua situazione.

Olivier Giroud è stato eletto atleta dell’anno nella sua Savoia da Le Dauphiné libéré. L’attaccante del Milan ha poi rilasciato delle parole al quotidiano per commentare il riconoscimento ma anche la sua attuale stagione.

Il calciatore non ha dubbi sul suo rendimento: “A livello personale, la mia stagione sta andando bene. Sono più avanti rispetto agli anni precedenti, ho delle ottime statistiche e le tengo spesso d’occhio. Mi sento bene, anche a 37 anni, e sto facendo la mia parte in questa squadra. Mi sento felice qui“.

Giroud carica il Milan

Giroud ha anche parlato dell’altalenante stagione del Milan, al terzo posto in classifica ma con fin troppi passi falsi: “C’è tanta concorrenza, l’Inter e la Juve stanno facendo una grande stagione. Noi stiamo cercando di tenere il loro passo. Ci giocheremo l’Europa League fino in fondo. Il Milan non ha mai vinto la competizione e sarà una grande sfida“.

Da chiarire è ancora il suo futuro viste le tante voci sul possibile arrivo di un nuovo attaccante fra gennaio e giugno. L’attaccante francese ha però smorzato secco le domande in relazione a ciò: “Non guardo oltre questa stagione“.