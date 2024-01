Gol alla prima da titolare, Chaka Traore emozionatissimo: “Non so cosa dire”

E’ terminata pochi istanti fa la sfida di Coppa Italia tra Milan e Cagliari, finita con il punteggio di 4-1 in favore dei rossoneri. La squadra di Pioli è stata trascinata dalla doppietta di Jovic e dalle reti di gol di Traorè e Leao.

Al termine del match è stato l’attaccante Chaka Traorè a rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni di Mediaset, dove ha analizzato diversi aspetti legati sia alle fasi della partita, ma anche a quelle che sono state le sue sensazioni per la rete segnata.

È un emozione incredibile e non so cosa dire e come definire questo momento. Abbiamo Leao, Giroud, Maignan, noi siamo giovani e siamo pronti a seguire i loro consigli. Sono contento di far parte di questa squadra e di onorarla. Io non ci credo ancora, sono troppo contento per il gol e non so cosa dire.