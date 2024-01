Grande notizia per il Milan: “Non era mai successo prima dell’Empoli”

Dopo un periodo complicato, il Milan sta ritrovando punti e morale, con il tecnico Stefano Pioli che blinda la sua panchina che si era fatta molto traballante. Le buone notizie abbondano, al di là dell’emergenza infortuni, e riguarda soprattutto uno dei big della rosa rossonera.

Il Milan, contro l’Empoli, ha portato a casa una vittoria che dà punti e morale: insomma, quello che serve a una squadra che sta cercando di uscire fuori da un momento che per certi versi si era fatto complicato. Tanto da mettere in discussione Stefano Pioli, che intanto ha fatto di tutto per far tornare a quadrare i conti, pur tenendo atto di una situazione infortuni davvero drammatica.

Un ulteriore sprint potrebbe essere dato, a questo punto, dal mercato di gennaio di riparazione, che da poco meno di una settimana ha preso il suo via ufficiale. Per il momento, il Milan ha messo a segno il colpo Terracciano, oltre che ad aver puntato sul ritorno di Gabbia. Molti i tifosi, però, che si chiedono se ci sarà un colpo invece in attacco o se il tutto verrà rinviato a giugno, magari con un investimento ancora più importante. Frattanto i rossoneri possono godersi un Olivier Giroud che, nonostante l’età, continua a essere un calciatore di vitale importanza per la fase offensiva del Diavolo.

Giroud: primo gol contro l’Empoli, segnale importante per il Milan

Olivier Giroud è un calciatore che, per la sua esperienza e per il suo valore, rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per tutto l’ambiente. Ed è importante per Stefano Pioli poter avere la possibilità di puntare sul francese ex Arsenal e Chelsea in un momento in cui uscire dal momento complicato, culminato con le voci sull’esonero del tecnico poco prima di Natale, è tassativo.

L’attaccante è andato a segno nel match di Empoli (finito 3-0 in favore dei rossoneri, ndr), facendo registrare un dato niente. Giroud, infatti, non aveva mai segnato all’Empoli prima di questa occasione: un dato che, all’apparenza, può sembrare anche irrisorio per un calciatore di tale calibro, ma resta comunque un segnale da cui poter attingere nuove forze e autostima, fattori sempre più importanti per una squadra che vuole lasciarsi definitivamente alle spalle un periodo a dir poco complicato. Anche da questi piccoli segnali si esce da momenti non semplici e Stefano Pioli lo sa: Giroud gli sorride e prende per mano, insieme agli altri, l’intero gruppo da vero trascinatore.