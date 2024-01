Il Barcellona lo svende: affare possibile solo con la Champions

Il calciomercato del Milan è già molto ricco di sorprese e per l’estate potrebbero esserci ulteriori colpi di grande rilievo.

I rossoneri sono al centro di grandi movimenti di mercato che possono garantire un futuro molto importante alla squadra allenata da Stefano Pioli. Ad oggi la situazione non è per niente rosea, visto che spesso e volentieri si è arrivati a un punto bassissimo con la doppia eliminazione dalla Coppa Italia e dalla Champions League. Gli animi dei tifosi sono tutt’altro che felici e solo con il calicomercato e con conseguenti risultati positivi si può arrivare a una svolta in positivo.

La squadra di Pioli deve dare una raddrizzata alla stagione che, nonostante il campionato non del tutto positivo, vede comunque delle note meno dolenti di quando successo in Europa e in Coppa Italia e può fare ancora ben sperare la tifoseria.

Calciomercato Milan, sogni in grande: piace Koundé del Barcellona

Il Milan sul calciomercato ha grandissimi sogni ma non ancora delle certezze. Tutto dipenderà, ovviamente, dalla posizione in classifica in Serie A alla fine della stagione che permetterà o meno di spendere cifre importanti sul mercato. Ora per il club rossonero è arrivato il momento di crescere e dare una sterzata alle ultime stagioni che non sono state troppo positive.

Il sogno nel cassetto per Furlani e Moncada per la difesa si chiama Jules Koundé. I rossoneri hanno avuto e hanno grossi problemi nel reparto arretrato e servirà un colpo di spessore per completare il reparto e per rendere la rosa realmente competitiva ad alti livelli.

Secondo quanto riferisce Marca, il Barcellona pensa di vendere almeno tre pezzi pregiati nel calciomercato estivo per riuscire a incassare un importante tesoretto che poi servirà come base per costruire il futuro. E tra questi calciatori in partenza c’è anche Jules Koundé, difensore centrale francese che sa adattarsi anche a terzino destro all’occorrenza.

Il classe ’98 è considerato uno dei migliori difensori d’Europa, essendo anche molto giovane e qualora il Barcellona decidesse di “svenderlo”, il Milan potrebbe farci davvero un pensiero concreto. Colpo difficile, considerando la concorrenza di tutte le altre big europee che sono alla ricerca di un difensore, ma che sarebbe vitale per dare al progetto una nota di freschezza e una spinta verso un futuro sempre più importante.

Il Barcellona valuta Koundé non meno di 50 milioni di euro, ovvero la stessa cifra investita per acquistarlo dal Siviglia nel 2022. Tantissimi soldi per una società come il Milan che fa della ricerca dei giovani e dei colpi a basso costo il suo nuovo modo di fare mercato, ma se ci dovesse essere una cessione importante e la qualificazione in Champions League, si potrebbe pensare di fare il colpo grosso in difesa.