Il Milan è sempre più lontano: maxi offerta del Bayern Monaco

Il mercato resta il tema principale in casa Milan, anche se in queste ore un giocatore sembra destinato a sfumare

Il Milan comincia nel migliore dei modi il nuovo anno e dopo aver eliminato il Cagliari dalla Coppa Italia, si aggiudica anche la prima partita in campionato del 2024. A farne le spese è stato l’Empoli di Andreazzoli, annientato per 3-0 al Castellani grazie alle reti messe a segno da Loftus-Cheek, Giroud e Traore, con quest’ultimo che è al suo secondo centro consecutivo. La vittoria di Empoli sembra aver portato anche ulteriori certezze alla squadra di Pioli, che negli ultimi due mesi era sprofondata in un limbo che l’avevano vista uscire dalla Champions, oltre a perdere tantissimo terreno da Juve e Inter.

Tra le tante situazioni negative c’è però da considerare anche quello della sfortuna, con tantissimi calciatori che hanno dovuto fare i conti con diversi infortuni sin dall’inizio della stagione. Molti di questi sono stati ravvisati nel reparto difensivo, dove, prima Tomori, poi Theo Hernandez, infine Thiaw, hanno dovuto superare periodi complicati. La speranza dei tifosi rossoneri è quella di poter avere tutta la squadra al completo nel minor tempo possibile, in maniera da poter provare a rientrare nella corsa per lo scudetto.

Milan, si allontana Dragusin: il Bayern Monaco prepara un’offerta da 30 milioni

Per far si che questo avvenga però servirà anche un intervento sul mercato, con diversi reparti che hanno bisogno di alcuni ritocchi. Come anticipato, a necessitarne maggiormente è quello della retroguardia, con i nomi di due calciatori in particolare che sono stati affissi in cima alla lista dei desideri di Moncada e Furlani. Nella giornata di oggi è stato fatto un sondaggio per il centrale del Torino, Buongiorno, che però, rimane l’alternativa a quello che sarebbe il reale obiettivo della società rossonera.

Il riferimento va a Radu Dragusin, autore di una stagione monumentale con la maglia del Genoa, al punto tale da aver attirato su di se le attenzioni di diversi top club europei. Prima di tutti si era mosso il Tottenham, che però non ha mai affondato sull’acceleratore, al contrario di quanto starebbe facendo un altro club in queste ore. Stando a quanto riportato da Nicolò Schira attraverso un tweet infatti, il Bayern Monaco avrebbe presentato una maxi offerta da 30 milioni al Genoa per battere la concorrenza, arrivando ad offrire un contratto da 2 milioni a stagione più bonus al difensore, con scadenza fissata a giugno 2028.