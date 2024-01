Il Milan ha scelto, è la priorità: ecco il difensore per Pioli

Il Milan ha individuato un nuovo obiettivo per il mercato di gennaio. Dopo Gabbia, la società punta un altro centrale da regalare a Stefano Pioli.

Non sarà semplice, ma le carte in regola per la risalita ci sono tutte. Il Milan ha concluso il 2023 e cominciato il 2024 con due vittorie. Le rivali incontrate non si sono rivelate irresistibili, ma se il buongiorno si vede dal mattino i rossoneri si sono affacciati al nuovo anno con il sorriso. Il Diavolo dovrà migliorare non solo il rendimento, ma anche l’organico falcidiato dalle indisponibilità.

In attesa dei recuperi, la dirigenza di Via Aldo Rossi non vuole rimanere con le mani in mano ed è pronta a muoversi ulteriormente sul mercato.

Gennaio è appena cominciato ma la società ha già parzialmente puntellato il reparto maggiormente colpito dai problemi fisici. A mali estremi, estremi rimedi, si direbbe. Dopo solo cinque mesi , il Milan ha deciso di terminare in anticipo il prestito annuale di Matteo Gabbia al Villareal.

Ma il ritorno del centrale cresciuto nelle giovanili è solo il primo di almeno due interventi che la coppia Furlani-Moncada attuerà per sostituire i calciatori ai box. I vertici rossoneri hanno individuato un nuovo campioncino per il reparto arretrato.

Calciomercato Milan, occhi sul difensore francese: concorrenza agguerrita

In base a quanto riportato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, la società avrebbe inserito nella lista dei desideri Lilian Brassier. Il classe 1999 rientra nei parametri di gioventù del Milan, che negli ultimi anni ha arricchito la difesa con talenti del calibro di Malick Thiaw e Pierre Kalulu. Presumibilmente il mercato del Milan ingranerà una marcia superiore a partire dalla prossima settimana e il roccioso difensore del Brest è tra i pallini della dirigenza.

Il francese è un’alternativa a piste già sondate e attualmente difficili da percorrere come Lenglet. La crescita esponenziale di Brassier è cominciata a partire da inizio stagione. La formazione bretone è la sorpresa della Ligue 1in quanto quarta alle spalle di PSG, Nizza e Monaco.

Parte del merito va dato anche al centrale, per cui il Brest chiede tra i dieci e i dodici milioni di euro. Il Diavolo dovrà tuttavia rimboccarsi le maniche per assicurarsi il numero 3 transalpino.

Su di lui hanno già messo gli occhi alcuni top club europei tra cui il club di Al-Khelaifi, che ha appena perso Skriniar, il Monaco, il Porto e il Leverkusen. Brassier è pronto per il grande salto e il Milan, dal canto suo, deve bruciare le rivali sul tempo per non ritrovarsi a mani vuote.