Krunic saluta il Milan: il messaggio per i tifosi, Maldini e Pioli

Rade Krunic lascia il Milan dopo una militanza lunga quasi cinque anni. Il bosniaco ha lasciato un messaggio sui social per ringraziare e salutare tutti.

Ha lasciato il Milan Rade Krunic, trasferendosi al Fenerbahce. Il bosniaco è stato una pedina spesso sottovalutata nello scacchiere rossonero per la sua capacità di adattarsi a più ruoli con grande duttilità e spirito di sacrificio. Negli ultimi mesi, sono emerse però delle incomprensioni nell’estensione del suo contratto che hanno portato alla cessione in questa sessione di mercato.

Il centrocampista ha lasciato un lungo messaggio sui social per ringraziare i tifosi e i dirigenti rossoneri in questi anni. Il giocatore parte affermando che: “Dopo 4 anni e mezzo probabilmente avrei molto da dire, ma mi fermo ai ringraziamenti“.

Krunic ringrazia il Milan

Krunic ha poi iniziato la sua serie di ringraziamenti, partendo dalla vecchia dirigenza: “Inizierò con un grande grazie a Paolo,Ricky e Zvone (Maldini, Massara e Boban, ndr) di avermi dato la possibilità di giocare in questo grande club”. Da notare come, anche nei passaggi successivi, non sia citata la nuova dirigenza rossonero.

Inevitabile poi la citazione per l’allenatore di tutti questi anni, Pioli: “Grazie al Mister Pioli per tutti questi anni, alla sua fiducia in me e alla sua stima nei miei confronti”. Il bosniaco ha menzionato poi anche il resto dello staff rossonero: “Grazie allo staff tecnico, allo staff medico, a tutta la gente che lavora nel Milan che mi ha aiutato in tutti modi per facilitare la mia vita personale“.

Da brividi è anche il ringraziamento per i tifosi: “Grazie a tutti i tifosi che hanno saputo rispettare me, la mia dedizione e la voglia di aiutare alla squadra”. Chiosa finale per tutti i suoi oramai ex compagni: “E soprattutto grazie ai miei compagni. Voi sapete cosa penso di voi come persone e come giocatori. Anche nei tanti momenti difficili, voi non mi avete abbandonato mai, anzi mi avete aiutato a superare tutto e diventare la persona migliore. Vi voglio bene”.