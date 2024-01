LIVE – La conferenza stampa di Pioli pre Milan-Bologna

Vigilia di Milan Bologna, di seguito sono riportate le dichiarazioni in conferenza stampa del mister Pioli per la partita in programma del ventisette gennaio alle ore 20.45

Il Milan è pronto a scendere in campo a San Siro domani sera, ventisette gennaio, alle ore 20.45 per affrontare il Bologna. Attualmente i rossoneri sono al terzo posto in classifica con quarantacinque punti e vogliono portare a casa i tre punti vittoria, come accaduto nella partita di andata dove la squadra di Pioli ha vinto per 2 a 0.

Il Bologna, invece, arriva a San Siro dopo una sconfitta a Cagliari per 2 a 1 e trovandosi al settimo posto in classifica con trentadue punti.

Milan Bologna: le parole di Pioli in conferenza stampa

Il mister Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita della ventiduesima giornata tra il Milan e il Bologna in programma sabato 27 gennaio alle ore 20.45.

Queste le dichiarazioni dell’allenatore rossonero:

RICORDO SINISA E GIGI RIVA– “Non si può non ricordare un personaggio come Sinisa, che mancherà come Gigi Riva”.

MILAN CARATTERISTICHE COME SINNER – “Ho visto la partita, ha fatto qualcosa di incredibile, ha tanto talento e ha lavorato con sacrificio. Mi auguri che in questo percorso noi abbiamo lavorato tanto e assomigliamo a lui anche se dobbiamo ancora arrivare al top del mondo come lui”

CHE MOMENTO STA VIVENDO IL MILAN – La squadra sta bene mentalmente perchè sta avendo vittorie. Il futuro è la partita di domani, ho motivato i ragazzi.”

RAFA LEAO – “Abbiamo segnato molti gol, siamo il seconda attacco con più gol e all’interno c’è Leao. é uno dei giocatori che sta servendo più assist. Amo Rafa e lui è un arista.

CASO MAIGNAN– “Certi episodi devono essere cancellati, la partecipazione che c’è stata nei confronti di Mike contro ogni episodio di discriminazione va portata avanti e bisogna sempre agire. Lui è sereno, forte e fiero del sostegno ricevuto da tutti”

VITTORIE MILAN – “Dobbiamo continuare sul nostro stile di gioco che è difendere controllando di più la partita, gestire meglio la palla e non sforzare le giocate. Non saremo mai una squadra solida senza palla ma possiamo esserlo con la palla”

DALL’INIZIO A OGGI DEL MISTER – “Ho iniziato nel ’99 con il Bologna. L’esperienza mi ha permesso di crescere come allenatore e persona con momenti negativi e positivi”

LOTTA SCUDETTO – “Sono tutti molto bravi, ma al momento non stiamo in quella lotteria. Pensiamo partita per partita”

TEMPESTA PASSATA? – “No, viviamo di risultati. Siamo concentrati nel pensare di fare risultato nella partita di domani. In ogni stagione ci sono alti e bassi, sappiamo che basta poco passare da un momento negativo a quello positivo e viceversa, siamo molto concentrati sul pensare a giocare bene domani e vincere la partita”.

ADDIO KLOPP, DOPO TANTI ANNI E’ GIUSTO CAMBIARE? – “Difficile da dire, situazione che vorrei provare cioè arrivare a nove anni e poi cambiare posto. Lavoro intenso e impegnativo”

JOVIC COME L’HA VISTO NEGLI ULTIMI GIORNI – “Siamo la squadra che segna di più nel primo tempo, ottima preparazione e anche quella con qualche gol in più da chi è subentrato, partecipazione in più. Con i cinque cambi posso davvero cambiare le partite. Jovic sta bene fisicamente, non ho mai avuto dubbi sulle sue qualità. Domani partirà dalla panchina”

RISULTATI POSITIVE SENZA COPPE- “Dobbiamo pensare di essere competitivi su due competizioni. L’obiettivo era la Champions, ora è arrivare quanto più lontano possibile in Europa League e fare bene in Campionato. Più difficile l’Europa perchè si gioca di giovedì. ”

CINQUE VITTORIE CONSECUTIVE – “Importanza partita domani per i tre punti. E’ significativo arrivare a cinque vittorie consecutive. Ci sono tanti stimoli da affrontare con una squadra che ha messo in difficoltà molte altre.”

ZIRKZEE – “Ragazzo giovane che ho seguito in passato. Ha sempre avuto grandi potenzialità, ora è un giocatore più completo, molto più in partita, molta più qualità tecnica. Un giocatore che è da tenere in considerazione sulla nostra fase difensiva perchè il Bologna si appoggia tanto, sa smarcare gli avversari, inserirsi. Giocatore forte”

ATTACCANTI CHE SI SPOSANO BENE CON GIROUD – “Abbiamo Jovic e Okaford che possono giocare bene con Giroud. Diventa difficile avere due giocatori simili di caratteristiche. Credo che siamo stati efficaci con e senza Giroud.”

LECLERC COME LEAO – “Non credo che entrambi stiano sopportando male le aspettative o le critiche. Parlo di Rafa per competenza: è un punto di riferimento importantissimo per la nostra fase offensiva. È continuo e presente nelle partite più di prima, fa assist agli avversari. Tutti si aspettano sempre tanto da lui, forse anche troppo.”

TERRACCIANO E GABBIA – “Inserimento di Terracciano procede bene, lavora da terzino ed è un ragazzo molto attento. Gabbia tornato in un momento in cui la sua serenità lo ha aiutato a inserirsi con leggerezza. La Spagna ha aumentato il suo bagaglio di conoscenza”.