Loftus-Cheek: “Felice per il gol”, poi l’annuncio sulle sue condizioni fisiche

Il Milan non va oltre il pareggio in una partita thriller a San Siro. Nel post-partita le parole di Loftus-Cheek.

Una partita sembrata surreale per certi versi, termina così, per 2-2, un Milan Bologna scoppiettante. Tre rigori concessi, due al Milan, non sfruttati e uno al Bologna dove invece Orsolini non perde tempo nel giustiziare i rossoneri. Il Milan subisce uno stop che non serviva. Nel post-partita ai microfoni ecco le parole dell’autore della doppietta rossonera.

Milan Bologna, le parole di Loftus

Una partita senza senso è andata in scena a San Siro. Termina in pareggio il match che ha visto due rigori sbagliati di Giroud e Theo e le sentenze pesanti di Zirkzee e Orsolini nei minuti finali.

Dopo la partita ecco ai microfoni, per il Milan, Loftus-Cheek. Queste le sue parole:

Periodo positivo? Sì, mi sento bene anche se non sono soddisfatto del risultato di oggi. Sono contento dei gol. È vero che non sono stato bene fisicamente negli ultimi mesi ma ora mi sto allenando con consistenza e sto bene.

Così l’inglese non scende troppo nel dettaglio nel commentare una partita che ha sicuramente lasciato l’amaro in bocca a Pioli e i suoi giocatori, ma è consapevole delle sue capacità in campo e della sua forma fisica.