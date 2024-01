Mercato Milan, concorrenza spietata: può arrivare la beffa

Possibile arrivo di una nuova concorrenza spietata per un obiettivo principale del mercato del Milan. Di seguito riportate le ultime novità.

Inizio ottimo quello per la squadra di Pioli per la prima partita in campionato dell’anno 2024. Infatti, il Milan ha vinto fuori casa per 0 a 3 grazie ai gol di Ruben Loftus-Cheek, Giroud e Traorè. Mercoledì dieci gennaio, andrà in onda la partita contro l’Atalanta dove i rossoneri faranno di tutto per qualificarsi ai quarti di Coppa Italia.

Nel frattempo, si lavora senza sosta anche sul mercato per trovare quell’occasione per poter migliorare e rendere ancora più competitiva la squadra. L’obiettivo è quello di finire il campionato tra le prime quattro. Mentre parlando della competizione dell’ Europa League bisogna arrivare il più lungo possibile e magari portare a casa quel trofeo che non è mai stato vinto.

I rossoneri cercano per questo mercato invernale, sia una punta che possa aiutare Giroud ma anche un difensore in quanto il reparto della difesa è quello più colpito dagli infortuni.

Le ultime novità sul futuro di Dragusin, difensore che piace al Milan

Il Milan, in questo calciomercato, è alla ricerca di un difensore centrale e tra i vari nomi l’obiettivo principale per i rossoneri è quello di Radu Dragusin, difensore rumeno classe 2002 cresciuto nella Juventus u23 e che attualmente gioca nel Genoa.

Sul giovane difensore però, oltre al Milan, ci sono altre squadre che hanno puntato gli occhi su di lui, in particolare sono il Tottenham, Newcastle e il Napoli.

Nelle ultime ore però è stata confermata da Sky Sport Deutschland la notizia uscita dalla stampa rumena che potrebbe allontanare il Milan dal giovane difensore. Infatti, anche il Bayern Monaco arriva a sorpresa su Radu Dragusin. Il tecnico Thomas Tuchel ne ha discusso con la propria dirigenza e il club è pronto a trattare l’acquisizione del difensore centrale per la finestra di mercato di gennaio.

L’attuale squadra del giocatore, il Genoa, lo valuta intorno trenta milioni di euro. Già da diversi giorni infatti sta trattando sia con il Napoli, che offre circa venti milioni di euro con l’aggiunta nella trattativa di contropartite come Leo Ostigard a titolo definitivo, che ha già giocato con i rossoblu, e Alessandro Zanoli in prestito, ma anche con il Tottenham, che al momento sono in vantaggio in quanto hanno già un forte accordo di massima raggiunto col calciatore offrendo poi ventisei milioni di euro più bonus.

Non dimentichiamo però che al Genoa piace molto il centravanti italiano di proprietà del Milan classe 2002 Lorenzo Colombo. Il cartellino di questo giocatore vale circa dieci milioni di euro quindi con un aggiunta di un’offerta intorno ai 20-22 milioni da parte dei rossoneri, si potrebbe concludere Dragusin al Milan.