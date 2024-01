Mercato Milan, doppio colpo sulle fasce: arrivano dalla Spagna

Il Milan tenta gli ultimi botti in questa finestra di calciomercato invernale. La dirigenza ha già puntato due esterni, su cui si potrebbe scatenare l’assalto in questi ultimi giorni.

Il focus dell’ambiente Milan è concentrato sul match di stasera. A “San Siro” arriverà il Bologna, reduce da un momento non brillante dopo mesi ad altissimo livello. Nella gara del “Meazza” la dirigenza rossonera coglierà l’occasione per osservare da vicino il talento di Joshua Zirkzee. L’olandese è finito nel mirino del Diavolo, che lo vorrebbe acquistare nella sessione estiva di mercato. La pista rimane tuttavia complicata.

Per il momento Furlani e Moncada si focalizzano su questa finestra, che terminerà tra poco più di quattro giorni. Non tutte le richieste di mister Pioli sono state accontentate e la società di Via Aldo Rossi sta cercando in tutti i modi di far felice il tecnico.

Il rientro di Bennacer dalla Coppa d’Africa e il recupero imminente di Tomori, Thiaw e Kalulu potrebbe però rallentare la ricerca dei tasselli domandati dall’allenatore. Nonostante ciò, la dirigenza non vuole rimanere con le mani in mano fino alle 20 di mercoledì sera e ha puntato due calciatori che potrebbero far comodo all’organico rossonero.

Milan, nel mirino due talenti spagnoli: la situazione

I vertici milanisti avrebbero inserito nella propria lista dei desideri due laterali spagnoli. Come afferma “La Gazzetta dello Sport”, ieri circolavano voci di un particolare interesse per Javi Lopez, terzino dell’Alaves. Il classe 2002 sta maturando nel club spagnolo, con cui ha messo a referto 18 gare di cui 12 da titolare in Liga. La chiamata di un grande club potrebbe far riflettere il 21enne, desideroso di compiere il grande salto. Lopez potrebbe così diventare una valida alternativa a Theo Hernandez, giocandosi però il posto con il quasi-coetaneo Terracciano.

Altra ipotesi porterebbe, ancora una volta, in terra iberica. Il Milan avrebbe individuato un altro esterno difensivo, ancor più giovane di Javi Lopez. I talent scout avrebbero infatti segnalato Aboubacar “Buba” Sangarè, classe 2007 che ha appena esordito in Segunda Division con il Levante. Il suo cartellino si aggira tra 1,5 e i due milioni di euro. In caso di acquisto il Diavolo potrebbe lasciarlo maturare ancora a Valencia, per poi accoglierlo a Milanello e inserirlo nell’organico della Primavera.

Insomma, a casa Milan la nuova linfa è sempre ben accetta. Come testimoniato dagli ultimi anni, il club crede molto nei giovani. Questa politica potrebbe portare all’istituzione della squadra Under 23, andando ad accodarsi ad altre società come Juventus e Atalanta per far fruttare il talento di questi gioiellini.