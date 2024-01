Mercato Milan, pericolo Brassier: si inserisce un club di Serie A

Nelle ultime ore un altro club italiano sarebbe sulle tracce di Lilian Brassier, da tempo nel mirino del Milan per il reparto difensivo.

Prosegue la sessione invernale di mercato e proseguono le trattative del Milan. Il Diavolo, dopo aver già portato a Milano Filippo Terracciano, continuano a lavorare intensamente, ma nelle ultime ore sembrerebbero dover far fronte ad un colpo di scena per quanto riguarda Lilian Brassier. Il difensore del Brest, da settimane obiettivo primario per la difesa rossonera, è infatti stato accostato al Napoli che vorrebbe rinforzare la sua retroguardia.

Milan-Brassier, anche il Napoli si inserisce nella corsa al difensore

Il classe ’99 ha da tempo espresso la sua preferenza per il Milan, tanto da aver rifiutato le lusinghe del Monaco, ma al momento le richieste del Brest di circa 10 milioni di euro starebbero frenando l’affare. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli avrebbe chiesto informazioni ed è chiaro che l’interesse dei campioni d’Italia potrebbe mischiare le carte in tavola.

Al momento i Rossoneri restano in vantaggio, ma se il Napoli dovesse accontentare le richieste del Brest tutto potrebbe cambiare. Resta da inoltre da capire la volontà di Brassier e quanto possa essere interessato alle lusinghe dei Partenopei.