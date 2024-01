Milan, allarme per Pioli: salta la prossima gara

L’allarme infortuni del Milan non rientra, i rossoneri che ora devono fare i conti con un nuovo infortunio. Salterà la prossima sfida

Nonostante i tanti, troppi infortuni che hanno colpito fino a questo momento la squadra di Stefano Pioli, il rendimento a livello di risultati in campionato non sembra risentirne, con i rossoneri in arrivo dalla quarta vittoria di fila e con un terzo posto quasi blindato. La fiammella della speranza scudetto non si è spenta, soprattutto nei cuori dei tifosi rossoneri e probabilmente non si spegnerà, almeno fino a quando la matematica non ci si metterà di mezzo, con l’Inter momentaneamente con 6 punti in più (ma con una partita da recuperare) e la Juventus, capolista a sole 7 distanze.

Il disagio dovuto agli infortuni può essere un alibi, fatto sta che col passare delle settimane nella testa di ogni singolo tifoso e addetto ai lavori rimbomba il rammarico per i tanti punti persi nella prima parte di stagione, molti di questi, in modo davvero ingenuo. Il pareggio al Via Del Mare contro il Lecce, con i rossoneri che chiusero il primo tempo in vantaggio per 0-2; il pareggio al Maradona rimediato dopo una rimonta molto simile; la sconfitta interna con l’Udinese o ancora, la terribile prestazione di Salerno. La sensazione è che bastasse davvero poco per restare agganciati al treno di testa, che ora sembrano non sbagliare più e irrimediabilmente irraggiungibili.

Nuovo infortunio in casa Milan, ansia per Bennacer

Dopo la lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro rimediata nel derby d’Europa dello scorso 10 maggio e che ha costretto allo stop per 7 lunghissimi mesi, consentendo all’algerino il recupero post-intervento, si pensava che il peggio fosse ormai alle spalle. Il suo ritorno in campo a partita in corso contro il Frosinone aveva entusiasmato i tifosi, che da sempre lo considerano un intoccabile della mediana. Purtroppo però, Bennacer si è fermato ancora, questa volta in Coppa d’Africa.

Dopo la mancata convocazione del CT algerino per il secondo impegno dei gironi contro il Burkina Faso, lo stesso Belmadi ha annunciato che il centrocampista non prenderà parte nemmeno alla prossima sfida, la terza ed ultima del girone. Battendo la Mauritiana si assicurerebbe un passaggio al prossimo turno

La certezza al momento è che il numero 4 rossonero ha avvertito un forte fastidio all’adduttore della coscia, impedendogli di fatto di poter prendere parte al match di Coppa. Dalle prime indiscrezioni sembra che l’infortunio sia di lieve entità.