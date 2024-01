Milan, attento alla Juventus: può soffiarti Buongiorno

Milan interessato al difensore Buongiorno, ma su di lui è presente anche la Juventus. Di seguito riportate le ultime novità sul futuro del giocatore

Dopo la prima partita del 2024 vinta dai rossoneri per tre a zero fuori casa grazie ai gol di Ruben Loftus-Cheek, il rigore di Giroud e Chaka Traorè, il Milan spera di continuare la striscia positiva iniziata a fine 2023.

I rossoneri, inoltre, continuano a lavorare senza sosta anche sul mercato invernale per poter migliorare la squadra rendendola più competitiva, dal momento che ha trovato un po’ di difficoltà sull’avere una continuità, in questa prima parte, causa soprattutto dei tanti infortuni. Infatti, la squadra dirigenziale del Milan è pronta a investire sul mercato per il reparto della difesa, che è quello che ha subito più perdite.

I rossoneri stanno monitorando vari nomi sul mercato per quanto riguarda i difensori e negli ultimi giorni il profilo più caldo del momento è quello di Alessandro Buongiorno.

Buongiorno piace al Milan: c’è la concorrenza della Juve

Alessandro Buongiorno, difensore centrale classe 1999 del Torino, è un giocatore presente nel mirino del mercato del Milan da diverso tempo. Secondo quanto è stato riportato da Tuttosport però, su Buongiorno non c’è solo il Milan, ma è un giocatore che interessa anche l’Inter, un paio di inglesi, una spagnola e la Juventus.

Il presidente del Torino, Urbano Cairo ha parlato pochi giorni fa del suo difensore dicendo che si sono parlati un po’ di tempo fa e che ha sottolineato a lui quanto sia importante attualmente in squadra. Ha poi dichiarato che ha un contratto fino al 2027. L’idea del presidente, confermata a Davide Vagnati, sul mercato di gennaio è quella di non far uscire nessun big, neanche di fronte a allettanti proposte di altri club.

Nel frattempo, però Cairo ha incontrato e chiesto informazioni all’agente di Buongiorno soprattutto sull’interesse dei bianconeri, in quanto Giuntoli è un estimatore di vecchia data. Nonostante questo, il dirigente della Juventus sa che non sarà facile far arrivare al difensore alla Vecchia Signora in quanto gioca al Torino da quando aveva sette anni e soprattutto, dopo aver dato Bremer, difficilmente Cairo cederà un altro difensore ai propri rivali.

Un fattore che potrebbe giocare a favore dei rossoneri che sanno però che non sarà semplice convincere il presidente granata già in questa finestra di mercato. Più ‘facile’ rimandare tutto a giugno, quando servirà comunque una cifra allettante per convincere Cairo a dire sì e battere la concorrenza del Torino.