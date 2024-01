Milan, convocazione storica: Abate ha portato in panchina il figlio di Ibra

Una storica convocazione per il figlio d’arte. Il giovane porta sulle spalle un cognome importantissimo e oggi ha fatto il suo esordio in rossonero.

Oggi pomeriggio al Viola Park di Firenze si sono affrontate per i quarti di finale di Coppa Italia Primavera, la Fiorentina e il Milan di Ignazio Abate. La partita si è chiusa con il punteggio di 4-2 per i padroni di casa, in una sfida molto accesa e piena di occasioni.

I rossoneri senza anche Camarda (entrato solamente nella ripresa) si sono arresi dopo un buon primo tempo, il rimpianto è per le tante occasioni fallite che non hanno permesso al Milan di uscire vincitori dallo scontro. In panchina però oltre a Camarda c’era anche un nuovo volto del calcio Primavera ed è Maximilian Ibrahimović, il figlio di Zlatan, classe 2006

Un altro Ibrahimovic nel Milan, le premesse fanno ben sperare

Maximilian sfortunatamente non ha fatto il suo esordio oggi pomeriggio ma sicuramente ci saranno altre chance per il giovane di far brillare il suo talento nella speranza che possa aver preso tutti i trucchi del mestiere dal padre.

Fisicamente la somiglianza è netta, il giovane con una capigliatura bionda (come la mamma) presenta un ottima struttura fisica ed un altezza da invidiare, nei video spuntati sui social lo si vede giocare palle a terra nel riscaldamento con una classe che ricorda qualcuno col suo stesso cognome e che a Milano è stato Re in entrambe le sponde.