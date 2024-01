Milan, è la rivelazione della Serie A: sostituirebbe Krunic

Il Milan continua a lavorare sul mercato e in queste ore avrebbe individuato quello che sarebbe il nuovo stostituto di Krunic.

Inizia nel migliore dei modi il nuovo anno del Milan, con i rossoneri che hanno conquistato due vittorie in altrettante partite, considerando anche la sfida di Coppa Italia contro il Cagliari, annientato per 4-1 tra le mura amiche. In campionato, invece, a farne le spese è stato l’Empoli di Andreazzoli, battuto al Castellani per 0-3, grazie alle reti segnate da Loftus-Cheek, Giroud e Traore.

Successi che portano una grande boccata di ossigeno in tutto l’ambiente, dopo i due mesi di novembre e dicembre trascorsi in fondo ad un tunnel dal quale sembrava impossibile uscirne.

La vittoria contro il Sassuolo di fine dicembre aveva fatto presagire che qualcosa fosse iniziato a cambiare e le vittorie con Cagliari ed Empoli sembrano averlo dimostrato ulteriormente.

Bisogna però ancora verificare se i rossoneri hanno aumentato l’asticella anche nelle partite che contano, dato che fino ad ora non sono stati vinti scontri diretti con le big, se consideriamo le sconfitte contro Inter e Juve, oltre al pareggio di Napoli al Maradona, con la squadra di Pioli che conduceva inizialmente per 0-2.

Mercato, il Milan pensa a Ferguson per il dopo Krunic: i dettagli dell’operazione

Bisogna anche ammettere che la lunga serie di infortuni abbattutasi sul Milan ha influito in maniera drastica sull’andamento della stagione, costringendo la dirigenza di Milanello ad intervenire sul mercato. I nomi finiti sulla lista di Furlani e Moncada sono tanti, con le maggiori attenzioni che ricadono prettamente sul reparto difensivo, dove fino a questo momento sono finiti nella lista dei desideri i nomi di Djalò, Dragusin e Buongiorno. I primi due però sembrano ormai essere dei promessi sposi di Juve e Tottenham, con il difensore del Torino che resta quindi l’unica pista percorribile. Ma dei movimenti potrebbero verificarsi anche a centrocampo, dove il Milan è sempre alla ricerca di un giocatore che possa raccogliere l’eredità di Krunic.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, il profilo ideale sarebbe quello di Lewis Ferguson, che sta incantando con il Bologna di Thiago Motta. L’idea dei rossoneri sarebbe quella di cedere Krunic, che ha richieste dal Fenerbache, in maniera tale da poter spingere il piede sull’acceleratore per il centrocampista del club romagnolo. Prima però va trovata l’intesa con il club turco, che al momento offre 4 milioni, contro la richiesta del Milan che è ferma a 5 più 1 di bonus.