Milan, ecco la fumata bianca! Pronta la firma, i tifosi sono al settimo cielo

Il mercato è iniziato da poche ore e in casa Milan si è quasi arrivati alla prima fumata bianca del 2024, con il calciatore che è pronto a firmare.

Il Milan ha concluso l’anno con una vittoria, battendo per 1-0 il Sassuolo grazie alla rete di Christian Pulisic che ha permesso ai rossoneri di mantenere la posizione del terzo posto in classifica. Guardando il bicchiere mezzo pieno si potrebbe dire che sono stati recuperati due punti sull’Inter, ma se vediamo l’altra metà del bicchiere, viene logico pensare che difficilmente i rossoneri riusciranno ad inserirsi nella lotta scudetto, che al momento sembra essere una questione solo della Juve e dei nerazzurri.

Il successo contro i neroverdi è servito per portare una boccata di ossigeno in un ambiente che nella seconda parte di questa prima metà di campionato ha visto sfumare parecchi obiettivi. Le sconfitte contro Udinese, Juve e Atalanta hanno infatti cambiato drasticamente gli obiettivi prefissati dai rossoneri, che hanno fallito anche le sfide contro Napoli e Lecce, terminate entrambe in pareggio ma con la squadra di Pioli che era avanti di due gol in tutte e due i match. Male anche il cammino in Champions, terminato con l’esclusione del Milan all’ultimo turno del girone, nonostante la vittoria nella trasferta in casa del Newcastle.

Milan, il rinnovo di Calabria: ci siamo, i dettagli

I rossoneri sono stati infatti condannati dal pareggio avvenuto tra Dortmund e PSG, che ha fatto retrocedere il Milan in Europa League, diventato ora il primo obiettivo dichiarato da Pioli. Per centrare questo trofeo, che sarebbe il primo della storia rossonera, servirebbe anche un contributo dal mercato, con diversi reparti che andrebbero sistemati. Tra questi c’è sicuramente quello legato alla difesa e in tal senso, potrebbe arrivare la prima fumata bianca nel giro delle prossime ore.

Come riportato nella versione odierna de La Gazzetta dello Sport infatti, la società rossonera avrebbe raggiunto l’accordo di massima con il calciatore, pronto a mettere la sua nuova firma sul contratto. Il riferimento va al capitano Davide Calabria, che attualmente ha il contratto in scadenza a giugno 2025. Il desiderio del Milan è quello di prolungarlo fino al 2027, aumentando la cifra di ingaggio da 2 a 2,5 milioni di euro. Le parti si sono praticamente accordate su tutto e ora è solo questione di ore per l’annuncio ufficiale di quello che sarà di fatto il ‘primo acquisto del 2024’.