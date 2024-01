Milan, il giudizio di Capello è inequivocabile: serve vincere

Fabio Capello non ha dubbi sul Milan. Il giudizio dell’ex allenatore del club rossonero è inequivocabile.

Con le due vittoria consecutive trovate tra campionato e Coppa Italia, il Milan di mister Stefano Pioli sembra che stia iniziando a trovare la famosa strada della continuità. Il club rossonero ha bisogno di maggiore costanza nei risultati e nelle prestazioni per cercare di tornare in corsa per lo Scudetto, sfida che attualmente vede coinvolte solo Inter e Juventus.

La formula magica è la continuità, lo stesso Fabio Capello lo ha confermato nel corso di un’intervista ai microfoni del quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’.

Il Milan di mister Stefano Pioli è attualmente terzo con 36 punti, a – 7 dalla Juventus e a -9 dalla capolista Inter. Per tornare in sella e cercare di tornare in corsa per lo Scudetto, la squadra rossonera ha bisogno di tranquillità e costanza sia nei risultati che nelle prestazioni. Buoni segnali sono arrivati nelle ultime due uscite, dove il Milan ha messo a segno due vittorie di fila.

Vincere aiuta a vincere, ma mister Stefano Pioli attende qualche aiuto anche dal mercato per provare a disputare una seconda parte di stagione al meglio delle possibilità.

Capello è stato chiaro sul Milan

Trovando continuità nelle prestazioni, ma soprattutto nei risultati, Fabio Capello è convito che il suo vecchio e amato Milan può tornare in scia per la lotta Scudetto con Inter e Juventus. L’ex allenatore ha toccato diversi temi nell’ultima intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, tra questi anche la situazione che attualmente vive il club rossonero.

Fabio Capello si è mostrato fiducioso parlando del momento rossonero, facendo leva sulla continuità: “I due successi di fila tra campionato e Coppa Italia sono positivi, ma già nella prossima partita a Empoli servirà la riconferma. La continuità è decisiva per avere sempre più convinzione“.

Inoltre, l’ex allenatore del Milan ha ribadito l’importanza di fare bene anche in Europa League, competizione che la squadra di mister Stefano Pioli vuole fare sua per dimenticare l’eliminazione patita nel girone di Champions.

Fabio Capello è stato chiaro: “Qualsiasi trofeo venga aggiunto in bacheca avrà un grande valore, specie se si tratterà di una coppa europea. In campionato giusto provare a inseguire chi sta davanti ma attenzione anche alle altre candidate alla zona Champions, sono tante e agguerrite”.

Uno dei principali obiettivi del Milan di mister Stefano Pioli, di fatto, è l’Europa League. Il club rossonero andrà a caccia della seconda coppa continentale, mai vinta nella sua storia, a partire dal mese febbraio, quando i ragazzi di Pioli si giocheranno l’accesso alla fase successiva nel doppio confronto con il Rennes.

L’Europa League è una priorità stando alle voci che girano all’interno di Milanello, un trofeo che i rossoneri hanno tutte le intenzioni di conquistare per arricchire ancor più la propria bacheca.