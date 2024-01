“Milan, io resto”, il giocatore avvisa Pioli

“Io resto al Milan”, mister Stefano Pioli avvisato, il calciatore spegne le voci di mercato delle ultime settimane.

Sono ore molto importanti in casa Milan, in vista della prossima gara di campionato, sabato alle ore 20:45. Il club rossonero affronterà l’Udinese e lo farà nella gara valevole per la 21esima giornata di Serie A. I friulani non evocano bei ricordi nelle menti dei tifosi rossoneri, che contestarono la squadra proprio dopo la sconfitta casalinga con i bianconeri. I ragazzi di mister Cioffi non vivono una bella situazione in classifica e gli ultimi risultati non sono affatto positivi.

Arriva in maniera diversa il Milan, che nelle ultime 5 partite ha ottenuto 5 risultati utili, viste le 4 vittorie e un solo pareggio. I ragazzi di mister Stefano Pioli sembrano aver trovato stabilità e la classifica sorride. Al momento, i rossoneri non rischiano l’esclusione dai primi 4 posti e le squadre che si trovano dietro appaiono discontinue e poco affidabili per un posto in zona Champions, facile approfittare per il tecnico emiliano.

Chukwueze spegne le voci di mercato: che elogio al Milan!

Il calciomercato è iniziato da più di due settimane e la coppia dirigenziale formata da Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada ha già piazzato il primo colpo in difesa, ovvero il ritorno di Matteo Gabbia. L’emergenza infortuni ha costretto la dirigenza a fare un passo avanti e accelerare sul mercato. Nelle ultime settimane, un altro nome indicato per una possibile partenza era quello di Samuel Chukwueze.

L’attaccante nigeriano ha però rilasciato alcune dichiarazioni, che non hanno lasciato dubbi alla tifoseria rossonera. Ai microfoni di Soccernet.org, l’ex Villareal ha parlato durante il ritiro con la Nazionale, ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Mi hanno preso per una cifra importante e non me ne vado perché ho bisogno di mettermi alla prova. Lasciare il Milan significherebbe che mi sto allontanando dalle mie responsabilità, devo lavorare sodo ed essere concentrato. Devo mostrare il mio potenziale perché sono in un grande club, se non lo avessi voluto fare non avrei firmato”.

Chukwueze è stato chiaro e Stefano Pioli è avvisato, il posto in squadra se lo vuole guadagnare ed è pronto a dare tutto per la maglia che indossa. Finora, l’esterno d’attacco ha totalizzato 19 presenze tra campionato e coppe. In Champions sono 2 i gol realizzati che hanno permesso al Milan di accedere ai play off di Europa League. Saranno giorni importanti per la dirigenza rossonera, che dovrà dare sicurezze al tecnico emiliano in vista della seconda parte di stagione.