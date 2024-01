Milan-Krunic, la notizia gela tutti: l’affare può saltare

Tifosi del Milan gelati, mancano offerte soddisfacenti su Krunic, se non dovessero arrivare l’affare può saltare

Il Milan in questa prima parte di stagione è stata colpita da troppi infortuni che inevitabilmente hanno portato Pioli ad avere una rosa praticamente decimata e con poche soluzioni a disposizione. Nonostante tante assenza il tecnico rossonero non ha voluto puntare su Rade Krunic, centrocampista del Milan. Il giocatore infatti non gioca dallo scorso 28 novembre contro il Borussia Dortmund in Champions League. Da quel giorno il bosniaco, che ha saltato l’ultima gara di Coppa Italia contro il Cagliari per un problema alla schiena, è rimasto praticamente sempre in panchina.

Ormai è chiaro a tutti che Krunic non fa parte del progetto di Pioli e che non resterà al Milan per la prossima stagione. Il motivo che ha ritardato la sua cessione è stata l’emergenza in mediana arrivata a seguito dell’infortunio di Pobega, che ormai ritornerà solo in prossimità della fine della stagione, senza dimenticare la partenza per la Coppa d’Africa di Bennacer. Ormai però il suo futuro è deciso e se il bosniaco non andrà via in questa sessione di mercato allora accadrà per forza in quella successiva visto che la firma sul rinnovo non ci sarà.

Il Milan non trova l’accordo per Krunic: i dettagli

Il Milan ha ricevuto due offerte per il giocatore, secondo quanto riportato da Tuttosport i club interessati sono Lione e Fenerbahce che, nonostante le informazioni raccolte per il centrocampista, non hanno ancora fatto una proposta che a livello economico soddisfi il Milan, anche perché i rossoneri non lasceranno andare via il giocatore svendendolo.

Il Diavolo infatti se non dovesse ottenere quello che vuole è disposto a continuare a tenersi in panchina il giocatore fino a giugno. Il Fenerbahçe dopotutto sa quali sono le richieste del Milan visto che aveva già preso informazioni sul bosniaco quest’estate, ma ha ripresentato la stessa identica cifra già presentata a giugno pari a 3,5 milioni di euro per un contratto triennale.

Il Milan però insiste per avere almeno 4-5 milioni di euro e non è disposta a ribassare. Dall’altra parte c’è il club giallonero che non vuole pagare il giusto prezzo per il cartellino del giocatore al Milan. Sembra ripetersi la stessa cosa che è successa quest’estate quando Krunic aveva dato il suo ok al trasferimento, ma le due socetà non hanno trovato un accordo che andasse bene ad entrambe perchè secondo i rossoneri la proposta dei turchi era troppo bassa. Motivo per il quale per ora il rischio che questa situazione possa ripresentarsi è reale ma il calciomercato è imprevedibile.