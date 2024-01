Milan, nuovo assalto per l’attaccante: si farà in estate

Il Milan non sembra volersi fermare e continua a lavorare per un colpo in difesa, mentre in estate è pronto l’assalto all’attaccante.

Il Milan si prepara alla sfida di campionato di sabato contro l’Udinese per cercare il sesto risultato positivo in campionato e restare nella scia di Juventus e Inter mantenendo il terzo posto ben saldo.

Intanto la dirigenza rossonera continua a lavorare parallelamente per portare a Milano i giusti rinforzi e assicurare a Pioli gli uomini per poter affrontare la seconda parte della stagione. Vista l’emergenza difensiva Furlani e Moncada sono intervenuti prontamente per portare almeno un paio di innesti.

Sono arrivati, infatti, subito dopo l’inizio della finestra invernale di calciomercato Matteo Gabbia e Filippo Terracciano, il primo tornando anzitempo dal prestito con il Villarreal e il secondo voluto fortemente e comprato dall’Hellas Verona.

Vista l’estrema necessità nella posizione di centrale difensivo Gabbia ha esordito in tempi record giocando in Coppa Italia contro l’Atalanta al fianco di Theo Hernandez ancora sacrificato come centrale.

Terracciano, invece, Pioli sembra non volerlo gettare immediatamente nella mischia: è arrivata una chance sempre contro i nerazzurri nell’ultima mezz’ora ma nulla più, con il Milan in campionato deve ancora fare il suo esordio.

Nuovo assalto per l’attaccante

Il Milan, però, non sembra volersi fermare qui. La dirigenza sta valutando un ulteriore profilo per rinforzare definitivamente la zona difensiva e avrebbe individuato in Alessandro Buongiorno il profilo ideale.

Come riporta Il Corriere dello Sport qualora il Milan non dovesse riuscire a chiudere la trattativa entro la fine della finestra di gennaio attenderebbe comunque quella estiva per riprovarci, in attesa di capire anche quale sarà il destino di Kjaer, in scadenza di contratto.

Intanto prepara il colpo perfetto per l’estate: sullo sfondo Moise Kean, una buona opportunità di mercato che però non sembra convincere del tutto la dirigenza, vista anche la concorrenza italiana di Monza e Fiorentina ma soprattutto la voglia dell’attaccante di giocare all’estero.

L’idea principale sarebbe quella di puntare tutto su Jonathan David, attualmente nelle fila del Lilla. I rossoneri avevano già chiesto informazioni in passato ma adesso potrebbe presentarsi l’occasione giusta per ritornare a trattare.

Vista la scadenza nel 2025 il Milan potrebbe spingere per avere il canadese per una cifra intorno ai 25/30 milioni di euro. Il club francese preferirebbe ottenere di più, ma al momento sarebbe difficile visto soltanto l’ultimo anno e mezzo di contratto.

Una situazione completamente diversa rispetto all’anno precedente, in cui il Lilla sparò alto per ottenere il massimo dalla trattativa allontanando almeno momentaneamente l’interesse del club rossonero.