Milan, ora l’addio a fine stagione è sempre più probabile: la rivelazione

La sua avventura è arrivata ai titoli di coda. Il Milan è pronto a salutarlo al termine della stagione.

Rinforzare il reparto arretrato è il principale obiettivo in questa sessione di mercato per il Milan. La società, di fatto, prosegue senza freni la propria ricerca per regalare a mister Stefano Pioli un difensore centrale affidabile, ma sopratutto con caratteristiche che si sposano a pieno con la sua idea di gioco. Sono tanti i nomi finiti nel mirino del Milan, ma uno su tutti sarebbe diventato un vero e proprio oggetto del desiderio per il club lombardo. Si tratta di Alessandro Buongiorno.

Il difensore classe 1999 sarebbe diventato uno dei principali obiettivi di mercato della società rossonera. Il Milan conta di assicurarsi le sue prestazioni già a gennaio, ma la trattativa con il Torino di Urbano Cairo appare tutt’altro che semplice. La compagine granata, che non ha alcuna intenzione di privarsi del suo vice capitano, chiede ben 30 milioni. La richiesta del Torino è alta, ma il Milan non avrebbe alcuna voglia di mollare per Alessandro Buongiorno. Il club rossonero farà qualche tentativo già in questa finestra di mercato, considerando che al termine della stagione l’emergenza in difesa potrebbe peggiorare ulteriormente.

L’addio a fine stagione è scontato: Milan pronto a salutarlo

La società rossonera continua a spingere per cercare di assicurarsi le prestazioni di Alessandro Buongiorno. Il Milan vede nel calciatore del Torino il profilo ideale a cui affidare le chiave della futura difesa rossonera.

La società lombarda ha fretta, anche perché al termine della stagione molto probabilmente Simon Kjaer saluterà. L’esperto difensore danese è in scadenza di contratto con il Milan, e i discorsi per il rinnovo non sono stati ancora presi in considerazione dalla stessa compagine rossonera.

Stando a quanto raccolto dal quotidiano ‘Il Corriere dello Sport’, Simon Kjaer sarebbe vicino all’addio. Il club rossonero non sembra convinto di prolungare il sodalizio con il difensore danese, ormai 34enne. Nel corso di questa stagione, Simon Kjaer ha faticato e non poco ad entrare in sintonia con il gioco della squadra, soprattutto a causa dei diversi problemi fisici.

Tuttavia, dopo aver trovato la giusta stabilità, Simon Kjaer si è mostrato ancora una volta affidabile, un elemento di importante valore per la rosa allenata da mister Stefano Pioli. Nonostante ciò, il Milan non sembrerebbe affatto deciso di percorrere la strada del rinnovo per il calciatore danese.

La società rossonera starebbe pensando di attuare un cambio generazionale all’interno della rosa, e quindi Simon Kjaer al termine della stagione molto probabilmente metterà fine al capitolo Milan. Il club rossonero sarebbe pronto al grande investimento per la difesa, che verrà fatto o a gennaio o nel mercato estivo. Il nome principale per la retroguardia è quello di Alessandro Buongiorno.