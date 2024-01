Milan, pioggia gelata: brutte notizie dal mercato

Doccia gelata per il Milan di mister Stefano Pioli. La trattativa per il difensore si complica, i rossoneri devono cambiare obiettivo di mercato.

Dopo la grande vittoria casalinga ottenuta contro la Roma di Jose Mourinho, il Milan è pronto a riprendere in mano il discorso mercato per cercare di mettere a disposizione di mister Stefano Pioli nuovi innesti. La principale priorità in casa della società rossonera resta una: la difesa. Dopo Matteo Gabbia, il club di Milano si è messo alla ricerca di un nuovo difensore da mettere nelle mani di mister Stefano Pioli. La dirigenza vuole mettere la parola fine all’emergenza in difesa, dando al tecnico al meno un altro rinforzo per la retroguardia.

Gli operatori di mercato della società rossonera sono al lavoro per portare in quel di Milanello un difensore che abbia le caratteristiche richieste da mister Stefano Pioli. I profili sondati dalla società rossonera sono molteplici, ma ultimamente gli occhi del club di Milano sarebbero finiti su un nome di spicco del campionato di Serie A. Di recente, la società rossonera si sarebbe focalizzata su un difensore del Torino: Alessandro Buongiorno. Il Milan starebbe pensando al giovane difensore granata in modo insistente. Ma la volontà del Torino del presidente Urbano Cairo è stata inequivocabile.

Il Milan non molla Buongiorno: Cairo fa muro

Il Milan starebbe pesando ad Alessandro Buongiorno per migliore ulteriormente la propria difesa. Il calciatore classe 1999 piace molto alla società rossonera, che avrebbe individuato in lui il profilo ideale per mister Stefano Pioli. Il club di Milano sarebbe disposta a fare più di un tentativo per provare a portare il giovane difensore in maglia rossonera.

Il capitano del Torino è finito nella lista degli obiettivi di mercato del Milan, ma la società granata di Urbano Cairo è stata più che chiara sul futuro del calciatore. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Il Corriere dello Sport’, per il club rossonero c’è una montagna ardua da superare prima di arrivare ad Alessandro Buongiorno. Questo ostacolo si chiama Urano Cairo.

Il presidente del Torino chiede la bellezza di 30 milioni per il giovane difensore granata. Tuttavia, la volontà di Urbano Cairo è stata inequivocabile. La società piemontese non ha alcuna intenzione di privarsi del calciatore in questa sessione di mercato. Nonostante la volontà più volta manifestata dal club granata, il Milan farà comunque qualche tentativo.

Per cercare di abbassare le pretese della società di Urbano Cairo, il club rossonero avrebbe inserito nei discorsi anche il nome di Lorenzo Colombo, calciatore attualmente in prestito al Monza. Per ora, la risposta del Torino è stata negativa, ma il Milan non intende fermarsi. Il club rossonero è pronto ad inscenare un vero e proprio assalto per provare a portare Alessandro Buongiorno a Milano.

Il difensore granata, nel girone della nazionale di Luciano Spalletti, in questa prima parte di stagione ha raccolto 19 presenze, 3 gol e 1 assist con la maglia granata. Alessandro Buongiorno è diventato un punto fermo del Torino di Juric, e la dimostrazione lampante è la fascia da capitano che gli è stata assegnata. Sul calciatore ci sarebbero anche club come Chelsea, Inter, Napoli e Juventus. Ma la concorrenza sembra non suscitare particolari tensioni al Milan. Il club lombardo è determinato a smussare gli spigoli della trattativa con Cairo per portare Buongiorno nella Milano rossonera.