Milan, Pioli sempre più in bilico: già scelto il sostituto

La permanenza di Stefano Pioli non è mai stata così a rischio. Intanto il Milan ha già pronto il sostituto in caso di esonero.

Non è sicuramente un periodo facile quello che sta vivendo il Milan e ovviamente anche Stefano Pioli. La vittoria dello Scudetto di due anni fa è ormai un lontanissimo ricordo e anche questa stagione si sta confermando troppo altalenante, con troppi obiettivi che stanno pian piano svanendo. In tanti chiedono l’esonero del tecnico rossonero e il Diavolo, pur volendo evitare la separazione a stagione in corso, ha già trovato il sostituto: Ignazio Abate.

Esonero per Pioli? Pronto Abate fino a giugno

Secondo quanto riportato da Repubblica, l’intenzione del club è quella di chiudere la stagione e quindi poi salutare Pioli. Al tempo stesso però è chiaro che le prossime partite (quella di questa sera contro la Roma in primis) saranno fondamentali e se la situazione dovesse precipitare Abate sarebbe pronto a fare da traghettatore.

L’attuale tecnico della Primavera è quindi il prescelto per subentrare a Pioli in caso di esonero, che come detto verrà però scongiurato in ogni modo. Se però ciò non dovesse accadere Abate prendere la guida della squadra fino a giugno, quando poi si capirà il da farsi e si cercherà un profilo con maggior esperienza.