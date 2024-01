Milan-Roma, doppia novità per Pioli: coinvolto anche Theo

Per la sfida contro i giallorossi, Stefano Pioli cambia di nuovo la proprio formazione: le ultime.

Alle ore 20:45 di questa sera scenderanno in campo Milan e Roma, match valido per la 20° giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. Dopo la vittoria del Napoli in extremis contro la Salernitana, entrambe le formazioni sono chiamate a portare a casa i 3 punti. I rossoneri con l’obiettivo di mantenere il distacco creatosi in classifica, riportando gli azzurri a -11 mentre i giallorossi per replicare il sorpasso e provare ad avvicinarsi alla zona Europa, distante attualmente solo 4 punti.

Entrambe le formazioni arrivano alla sfida dopo aver subito l’eliminazione ai quarti di Coppa Italia, facendo tornare così le voci sui possibili esoneri dei rispettivi allenatori: in particolare, Stefano Pioli nel mese di dicembre era stato messo in discussione a causa degli scarsi risultati ottenuti in Campionato e dall’eliminazione ai gironi di Champions League.

Non solo, anche lo staff dei preparatori atletici era particolarmente a rischio a causa dei numerosi infortuni subiti dai calciatori rossoneri. Con le ultime due vittorie in Campionato, questo rischio sembra essersi allontanato, ma ad un primo inciampo potrebbe ritornare.

Milan-Roma, la possibile formazione dei rossoneri: le ultime

Questa sera occhi puntati dunque sul big match della 20° giornata di Serie A, tra Milan e Roma. Le due squadre scenderanno in campo in un San Siro tutto esaurito, che ancora una volta si conferma come lo stadio con più affluenza in tutta la stagione.

Contro i giallorossi di Josè Mourinho, Pioli torna alle origini, schierando Theo Hernandez sulla fascia sinistra, nel suo ruolo. Il francese era stato adattato come centrale a causa degli infortuni, ma contro la Roma potrà tornare a fare ciò che più gli piace, ovvero correre sulla fascia e creare occasioni d’attacco insieme a Leao.

Al centro della difesa, dunque, Pioli schiererà Matteo Gabbia, rientrato anticipatamente dal prestito al Villareal proprio per far fronte ai numerosi infortuni, e il danese Kjaer. A centrocampo, il tecnico rossonero darà ancora fiducia ad Adlì, partito titolare anche contro Empoli ed Atalanta, facendo accomodare in panchina Musah. A completare il reparto centrale della formazione rossonera saranno i soliti Reijnders e Loftus-Cheek. Pioli recupera anche l’attaccante Okafor.

Nella Roma di Mourinho, invece, il grande assente sarà Paulo Dyabala, ancora fuori per infortunio: il tecnico giallorosso dovrà inventarsi qualcosa in fase offensiva, perdendo un giocatore di grande qualità come l’argentino.