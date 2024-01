Milan Roma, Dybala gioca? Sentite Mourinho

In vista del match di domani contro il Milan, José Mourinho ha chiarito se Paulo Dybala sarà a disposizione o meno dopo l’infortunio.

Sarà una domenica cruciale per il destino di Milan e Roma. Entrambi i club sono infatti usciti ai quarti di finale di Coppa Italia e la loro stagione è tutt’altro che indimenticabile. La sfida di San Siro diventa quindi uno snodo cruciale che in caso di esito negativo potrebbe portare anche ad una scelta pesante da parte delle società. I Rossoneri sono praticamente fuori dalla lotta Scudetto e dopo l’uscita dalla Champions League, l’unico trofeo a cui ambire è l’Europa League, dove bisognerà per prima cosa battere il Rennes ai play-off.

Situazione di certo non migliore per i capitolini che sono a -4 dalla zona Champions League e come nel caso del Milan, possono puntare solo alla vittoria dell’Europa League, dove ad aspettare c’è ancora una volta il Feyenoord. Intanto José Mourinho ha analizzato la sfida di domani e ha anche fatto chiarezza sulla presenza o meno di Paulo Dybala, sostituito durante l’intervallo del derby contro la Lazio per un problema (escluse lesioni) al flessore.

Mourinho su Dybala: “Penso che non ci sarà”

L’allenatore giallorosso è stato protagonista della consueta conferenza stampa alla vigilia della gara e ha ovviamente analizzato la situazione che sta vivendo il Milan, abbastanza simile a quella della sua squadra. Per quanto riguarda Dybala è invece molto probabile la sua assenza:

Dybala? Penso che non ci sarà, sicuramente farò qualche cambio. Dopo il derby non c’è l’intenzione di punire nessuno, voglio solo costruire un giusto puzzle dal punto di vista tattico.

Milan? È una squadra che gioca sempre per un titolo e che ha vinto lo Scudetto due anni fa. Ha perso qualche giocatore importante per infortunio in difesa ma ne ha già presi due per cercare di trovare una soluzione. È una squadra che sicuramente vuole vincere dopo la sconfitta in Coppa.

Queste quindi le parole in conferenza di Mourinho che parla di un forfait sempre più probabile di Dybala. A riguardo del Milan riconosce la forza dell’avversario ed è sicuro che la volontà sarà quella di riscattare l’eliminazione di mercoledì in Coppa Italia per mano dell’Atalanta, arrivata proprio poche ore dopo quella della Roma, sconfitta nel derby capitolino contro la Lazio. Entrambe le squadre sono quindi pronte a darsi battaglia per mettere alle spalle l’uscita dalla coppa nazionale.