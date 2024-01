Milan-Roma, emergenza per Mourinho: rischia la figuraccia

Domenica 14 gennaio alle ore 20:45 va in scena Milan-Roma, il big match della ventesima giornata di campionato.

Pioli contro Mourinho, rossoneri contro giallorossi: domenica il big match Milan-Roma vedrà la squadra di Milano ospitare al San Siro la squadra della Capitale.

In palio tre punti che scottano, fondamentali sia per la prima che per la seconda: se infatti il Milan, dopo un inizio campionato un po’ claudicante, ha riacquisito fiducia e intende blindare il terzo posto in classifica, d’altro canto la Roma è ferma in ottava posizione a 29 punti in una zona calda della classifica, ad un solo punto di distanza dalla Lazio e dall’Atalanta, e con alle spalle il Napoli.

I giallorossi sono reduci dalla sconfitta in Coppa Italia nel derby contro la Lazio e anche in campionato faticano a riprendersi: il pareggio in casa contro l’Atalanta dello scorso 7 gennaio e la sconfitta a Torino contro la Juventus dell’ultimo impegno giallorosso del 2023 ne sono la conferma, e dunque alla squadra di José Mourinho è richiesta una grande prova di forza per cercare di espugnare San Siro.

“Deve uscire da San Siro dignitosamente”: le parole dell’ex calciatore

A dare un assaggio di quello che sarà il big match Milan-Roma è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni, che, a Maracanà di TMW Radio ha risposto alla domanda su chi sia più in difficoltà tra Pioli e Mourinho.

Impallomeni, che in passato ha militato proprio nella Roma – con la quale ha esordito nel mondo del calcio – ha sottolineato come, in realtà, la partita sia delicatissima per Mourinho e per i giallorossi.

Queste le sue parole:

“È molto delicata per la Roma, vedo il Milan favorito ma la Roma deve fare una grande partita per due motivi: per dimenticare il derby e preparare la sfida col Verona. Se perdi male a Milano, col Verona diventa di piombo la palla. E’ cambiato qualcosa, i giocatori lo sanno. Non sarà facile contro questo Milan che non ho visto male. Dietro puoi sorprenderli, ma serve una grande partita, devi uscire da San Siro dignitosamente”.

La Roma dovrà fare il possibile per strappare tre punti fondamentali, altrimenti la strada per Mourinho continuerà ad evolversi vertiginosamente in salita. Il tecnico giallorosso dovrà cercare di espugnare San Siro o quantomeno di regalare una buona prestazione, dopo i risultati deludenti che continuano a susseguirsi. D’altro canto, il Milan non intende fare passi falsi e ha tutte le carte in regola per potersi inserire anche nella lotta scudetto di Inter e Juventus: la vetta non è poi così lontana.