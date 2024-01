Milan-Roma, manca un rigore? La sentenza di Cesari non lascia dubbi

Scoppia la bufera in Milan-Roma. I tifosi rossoneri sono furiosi con il direttore di gara dopo il contatto in area di rigore.

I tifosi del Milan sono furiosi dopo la decisione assunta dal direttore di gara, Marco Guida, nel primo tempo contro la Roma di Jose Mourinho. È scoppiata la polemica da parte dei supporter rossoneri a causa di un episodio controverso avvenuto in area di rigore, valutato dall’arbitro come una regolare azione di gioco. La decisione ha fatto andare su tutte le furie la tifoseria del Milan, che di fatto recrimina un rigore che avrebbe potuto portare il punteggio sul 2-0.

Manca un girone al Milan? Cesari fa chiarezza

Il Milan e i suoi tifosi lamentano la mancata assegnazione di un calcio di rigore dopo il contatto in area tra Kristensen e Loftus-Cheek. Il controverso episodio è avvenuto al minuto 39, sul punteggio di 1-0 per i rossoneri di mister Stefano Pioli.

Kristensen interviene su Loftus-Cheek facendolo cadere a terra nel cuore dell’aria di rigore giallorosa. Un episodio che l’arbitro Marco Guida e il Var hanno ritenuto regolare e per tanto hanno preferito non intervenire. Il contatto, di fatto, sarebbe stato valutato non sufficiente per essere punito con un penalty.

A fare chiarezza sull’episodio che ha scatenato la tifoseria del Milan, ci ha pensato Graziano Cesari. Secondo l’ex arbitro, l’intervento di Kristensen su Loftus-Cheek è falloso, e quindi andava sanzionato con l’assegnazione del calcio di rigore a favore del Milan.

L’episodio avvenuto in Milan-Roma è analogo a quello visto nella giornata di ieri in Monza-Inter sul contatto tra Darmian e Mota. Inizialmente il difensore nerazzurro si è visto graziato da Rapuano, ma poi con la chiamata del Var, l’arbitro ha cambiato idea, assegnando il penalty ai brianzoli.