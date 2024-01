Milan, scelto il dopo Giroud: assalto al 2003 per 50 milioni

Il futuro del Milan si scrive già a partire dal calciomercato di gennaio: i rossoneri sono sulle tracce dell’erede di Giroud.

I rossoneri sono da tempo alla ricerca di un nuovo bomber, perché il francese va verso un’età molto importante che non permetterà di continuare insieme ancora per molto tempo. Quest’estate si è andati vicino all’acquisto di grandi nomi ma poi non c’è mai stato il rush finale e alla fine si è deciso di puntare su un nome low cost come quello di Luka Jovic, che però si sta rendendo utilissimo con i suoi gol.

In estate il Milan comprerà un nuovo attaccante e la lista dei possibili nomi da affidare a Stefano Pioli come “prossimo numero 9” si sta facendo sempre più corposa. L’identikit tracciato dalla società è molto chiaro: serve un attaccante giovane e con un futuro importante, con l’istinto del gol e che sappia giocare di squadra.

Calciomercato Milan: individuato il bomber del futuro

Il Milan sta studiando attentamente i nomi che possono fare al caso della società a partire dalla prossima stagione. Ci sono diversi calciatori di livello che piacciono molto a Geoffrey Moncada che sta già iniziando a seguirli anche dal vivo per farsi un’idea certa di chi andare a prendere e chi invece non inserire nella lista dei possibili colpi.

L’attacco è il reparto che avrà bisogno di maggior restyling per il Milan. Olivier Giroud è vicino all’addio e difficilmente firmerà un nuovo rinnovo di contratto per un’altra stagione: a fine campionato saluterà i tifosi e la società e probabilmente volerà in America per gli ultimi anni della sua carriera.

Il Milan segue Benjamin Sesko del Lipsia. Il giovanissimo attaccante classe 2003 è uno dei primi nomi sulla lista di Moncada, secondo fichajes.net. Lo sloveno in patria è definito il “piccolo Haaland” sia per il percorso che sta seguendo la sua carriera (dal Salisburgo a un top club tedesco) sia per le caratteristiche fisiche che ricordano molto il norvegese del Manchester City.

Benjamin Sesko è considerato uno degli attaccanti più forti d’Europa e ora deve dimostrare con i numeri di potersi prendere palcoscenici importanti per fare il salto di qualità definitivo. Il Milan lo segue da mesi e potrebbe sferrare l’assalto decisivo in estate. Ha il contratto in scadenza nel 2027 e il Lipsia chiede cifre importantissime per poterlo cedere a fine stagione: almeno 50 milioni di euro.

Il Milan pensa di offrire 35-40 milioni per Sesko e dovrà trattare a lungo con il club tedesco prima di pensare di poter convincere alla cessione, anche se poi toccherà sempre al calciatore la parola finale.