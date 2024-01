Milan, sostituto Pioli: svelato un clamoroso retroscena!

Il noto giornalista televisivo ha svelato un clamoroso retroscena sul possibile sostituto di Stefano Pioli.

Il Milan di Stefano Pioli va a caccia della quinta vittoria consecutiva in Serie A: i rossoneri scenderanno in campo domani sera, sabato 27 gennaio, alle ore 18:00 a San Siro contro il Bologna allenato dall’ex nerazzurro Thiago Motta. Le due formazioni avranno il piacere di inaugurare il nuovo manto erboso del Meazza: in queste settimane, infatti, grazie anche al rinvio di Inter-Atalanta, è stato possibile sostituire l’erba danneggiata dai numerosi impegni disputati in questo avvio di stagione, garantendo così un fondo nuovo per la seconda parte.

I sei risultati positivi consecutivi in Campionato non hanno spento quel barlume di speranza che vede il Milan coinvolto nella lotta Scudetto, insieme a Inter e Juventus: i rossoneri sono attualmente a -7 e -6 rispettivamente da bianconeri e nerazzurri, con i cugini che hanno una partita in meno. Fra poco più di una settimana si giocherà il big match tra le prime due della classe, e il Milan può sperare nel pareggio per avvicinarsi e mettere pressione alle dirette avversarie. In fin dei conti, il Campionato è ancora lungo e tutto può succedere.

Pioli via dal Milan? L’indiscrezione sul possibile sostituto

Nell’ultimo mese dello scorso anno, Stefano Pioli, tecnico rossonero, è stato più volte messo in discussione, soprattutto dai propri tifosi, non contenti del rendimento della squadra. Non solo, anche la dirigenza rossonera ha fatto riflessioni sul futuro dell’allenatore e del suo staff, a causa dei numerosi infortuni che nella prima parte di stagione hanno colpito gli uomini rossoneri.

Gli ultimi risultati hanno fatto rientrare questi rumors, ma il futuro di Pioli sulla panchina del Milan rimane un tabuu da scoprire, non prima della fine della stagione. Nel frattempo, nelle ultime ore è uscita una clamorosa indiscrezione legata al futuro della panchina rossonera, che vede il Milan interessato a Jürgen Klopp.

Il tecnico tedesco a fine stagione lascerà il Liverpool, come confermato ai canali social del club inglese proprio nella giornata di oggi; e chissà che i tifosi rossoneri possano sognare in grande, visto l’ultimo retroscena rivelato dal noto giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri.

Sul proprio profilo X, infatti, Palmeri ha riportato come un mese fa una persona vicina all’ambiente rossonero abbia rivelato che la dirigenza stesse seguendo due tecnici stranieri: il primo nome fu proprio quello del tedesco Klopp, non rivelando il secondo.

Tancredi: “Ma non va via”.

E lui: “Va, vedrai.”

La conferma della partenza di Klopp c’è stata, proprio dallo stesso allenatore; ora bisogna capire se ci sarà una concreta possibilità di vederlo sulla panchina rossonera.