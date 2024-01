Milan, un altro Ibrahimovic in rosa: il rischio asta è altissimo

E’ partita l’asta per il giovane col nome fa venire i bei ricordi al Milan. I rossoneri ci provano ma la lotta è serrata, il calciatore ha tante pretendenti.

Il Frosinone è stata una delle rivelazioni assolute delle prime giornate. I giovani terribili di Eusebio Di Francesco hanno meravigliato tutti a suon di grandi vittorie ed un bottino di punti che ora sta salvando i ciociari visto le ultime prestazioni arrivate che hanno visto i gialloblu perdere qualche partita di troppo, al netto dei tanti big match arrivati in rapida successione.

Come la doppia sfida contro le due milanesi a San Siro nel giro di tre settimane. C’è delusione invece e soprattutto per l’ultimo ko arrivato sabato pomeriggio nel pazzo match contro il Monza.

I giovani terribili comandati da Matias Soule hanno spaventato mezza Italia a suon di un calcio rapido e mai banale. Tanti lanci lunghi, tanti 1 contro 1 e la voglia di voler fare la partita con qualunque avversaria. Tra i tanti giovani spiccati è spuntato fuori (anche se con qualche settimana di ritardo) il nome che tanto ha fatto parlare quest’estate, Arijon Ibrahimovic.

La partita di Coppa Italia contro il Torino ha aperto i palcoscenici anche al giovane scuola Bayern Monaco che quest’estate vedrà una vera e propria asta furiosa tra vari club per averlo.

Ibrahimovic è il sogno di varie squadre tra cui il Milan

Arijon Ibrahimovic come lo riporta anche ‘Sky Sport DE’ sarà riscattato dal Frosinone per una cifra attorno ai 3.5 milioni, che finiranno nelle casse del Bayern Monaco. Il presidente Stirpe si è innamorato del giovane che ha voluto fortemente riscattare il classe 2005 anche se con tutta probabilità quest’estate il calciatore dirà addio ai ciociari vista la tanta richiesta che ha il calciatore. Tra queste squadre c’è anche il Milan che continua a cercare un giovane attaccante da poter lanciare in maglia rossonera e una riserva di Giroud.

Oltre i rossoneri, sul giovane c’è anche lo Sporting CP e Eintracht Francoforte. Con i tedeschi che nelle ultime ore si sono interessati intavolando un discorso proprio con il Frosinone che per ora ha rimandato ogni discorso a quando il calciatore sarà riscattato, per avere un quadro più chiaro della situazione. Servirà dunque ancora tempo per capire tutti gli scenari sul calciatore, ma il Milan rimane vigile ed attento ad ogni mossa per il giovane fenomeno.