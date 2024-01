Occhio Milan, Giroud può dire addio: il francese ora ha un dubbio

Le strade di Olivier Giroud e del Milan potrebbero definitivamente dividersi, infatti il francese adesso ha un dubbio da sciogliere per il suo futuro.

Il Milan si prepara per affrontare la diciannovesima gara di campionato. In questa settimana i rossoneri hanno ottenuto il pass per i Quarti di Coppa Italia dove affronteranno l’Atalanta dell’ex Charles De Ketelaere.

Per la prima di Serie A del 2024 i rossoneri saranno in trasferta ad Empoli per il match delle 12:30 e tenteranno di continuare questa piccola striscia positiva anche perchè poi le prossime due sfide saranno due big match importanti se pur appartenenti a due competizioni diverse. In campionato infatti il Milan incontrerà a San Siro la Roma ma prima ci sarà da giocarsi lo scontro diretto con la Dea per provare a qualificarsi alle semifinali di Coppa Italia.

Gli obiettivi in casa Milan di certo non mancano e magari quest’anno nuovo riuscirà a far ritrovare alla squadra di Pioli un po’ di continuità in più, visti i risultati altalenanti registrati nel 2023, soprattutto nella parte finale. Il Milan però, come ribadito più volte dallo stesso mister e anche da Cardinale (nella sua lettera di auguri ai tifosi) conosce le proprie potenzialità e sfrutterà questo nuovo inizio per provare a tirarle fuori. Tra i desideri del tecnico rossonero sicuramente c’è anche quello di poter riavere a disposizione diversi giocatori fermi ormai da troppo tempo a causa di un infortunio.

Giroud può lasciare il Milan: il motivo

Il Milan in questa prima parte di campionato avrà perso un po’ di costanza ma non ha mai perso uno dei suoi pilastri che da tempo risulta essere tra gli uomini decisivi: stiamo parlando di Olivier Giroud. L’attaccante è ormai legato ai colori rossoneri dal luglio 2021 quando arrivò dal Chelsea per un milione di euro, cifra esponenziale che poi si è resa più che valida visto le prestazione e i risultati portati a casa spesso e volentieri per merito del francese.

Giroud è entrato subito nel cuore dei tifosi ma il suo contratto esattamente come un anno fa è in scadenza a giugno. La scorsa estate il giocatore aveva deciso di restare a Milano e aveva rinnovato per un altro anno per temporeggiare e arrivare ad un accordo definitivo vista anche la sua età (37 anni).

Il Milan però non ha ancora trovato un punto d’incontro, per il momento l’unica cosa certa come riporta anche la Gazzetta dello Sport è che Giroud non vuole mettersi fretta quindi non ha bisogno di scegliere quello che sarà il suo futuro in questa finestra di mercato invernale ma aspetterà giugno, anche per capire quelli che saranno gli impegni del Milan nella prossima stagione.

Il francese nello scorso mercato estivo aveva rifiutato l’Arabia ma adesso tra le offerte più allettanti c’è la Mls, ma lo stesso giocatore qualche giorno fa ha dichiarato che al momento è concentrato solo sulla stagione. La permanenza del francese resta in bilico.