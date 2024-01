“Offerta da 11 milioni”: Milan-Brassier, spunta l’indiscrezione

Il Milan sarebbe interessato a Lilian Brassier. Nelle ultime ore sembrerebbe arrivata un’offerta che lascia tutti sorpresi.

La sessione di calciomercato invernale si è ufficialmente aperta ieri e il Milan non può che vestire i panni di grande protagonista. I numerosissimi infortuni della prima metà di stagione obbligano il club rossonero ad intervenire sul mercato per cercare di regalare a Stefano Pioli alcune pedine. Il tecnico parmigiano ha la coperta cortissima e, visto il calendario pieno di impegni, è necessario portare a Milano almeno un paio di giocatori.

Il reparto con più emergenza è senza dubbio la difesa e con ogni probabilità arriverà più di un nuovo innesto. Nella giornata di ieri ha fatto ritorno (in anticipo) dal prestito al Villarreal Matteo Gabbia e nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’affondo decisivo per il terzino sinistro dell’Hellas Verona Filippo Terracciano. Il Diavolo non vuole però fermarsi qui ed è per questo motivo che sta sondando altri nomi in giro per l’Europa per la propria difesa.

Un altro giocatore sul taccuino della dirigenza sembra essere quello di Lilian Brassier del Brest. Il centrale francese classe ’99 sta facendo molto bene in Ligue 1 e il suo arrivo sarebbe senza dubbio importante per dare un soluzione in più a Pioli. Le ottime prestazioni del 24enne non sono però passate inosservate ed infatti il Milan non è l’unico club sul giocatore e anzi in queste ore sarebbe addirittura arrivata un’offerta da parte del Monaco.

Il Monaco sfida il Milan per Brassier: offerta da 11 milioni di euro

Il francese ha il contratto in scadenza nel 2025 e il Brest vorrebbe piazzarlo il prima possibile, sperando magari di far nascere una vera e propria asta per guadagnare qualche milione in più. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il primo club ad aver presentato un’offerta ufficiale è il Monaco che avrebbe messo sul piatto 11 milioni di euro per far restare in Francia il giocatore transalpino.

Ora è attesa una risposta da parte del Milan, che se vuole davvero portare nella Milano rossonera Brassier dovrà formulare un’offerta all’altezza. Oltre ai monegaschi e ai Rossoneri, c’è però anche da segnalare l’interesse del Porto e del Bayer Leverkusen che potrebbero presentare altre offerte. Se quindi il Milan vuole fare sul serio bisognerà stringere i tempi, cercando di bruciare la concorrenza e provando a far leva sul grande appeal che ha da sempre un club storico come il Diavolo.