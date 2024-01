Pareggio Milan, Caressa non ci sta: critica durissima in diretta

Dopo la partita pareggiata sabato sera contro il Bologna, Caressa critica il Milan. Di seguito sono riportate le sue parole

Si è interrotta la striscia di vittorie in casa Milan con la partita di sabato 27 gennaio. I rossoneri hanno, infatti, pareggiato a San Siro contro il Bologna. La partita è finita quindi 2 a 2 grazie alla doppietta di Ruben Loftus-Cheek per il Diavolo, mentre per i rossoblu gol di Zirkzee e il rigore di Orsolini.

Attualmente i rossoneri sono al terzo posto in classifica con quarantasei punti. Otto sono i punti in meno dal primo posto che è occupato dall’Inter con, però, una partita in meno che deve ancora recuperare.

Gli obiettivi di mister Pioli sono quelli di rimanere tra le prime quattro in classifica. Il motivo è quello di poter poi giocare la Champions League il prossimo anno. Per il percorso europeo, invece, bisogna arrivare il più lontano possibile nella competizione dell’Europa League sopratutto perché non è mai stata vinta dal Diavolo.

È importante per la squadra di mister Pioli trovare quella continuità che nella prima parte di campionato è mancata forse a causa dei tanti infortuni.

Le parole di Caressa sul percorso del Milan dopo il pareggio con il Bologna

Dopo il pareggio contro il Bologna, avvenuto ancora una volta con una situazione in vantaggio da parte del Milan, Fabio Caressa ha parlato in diretta su Sky Sport del percorso del Milan dal momento che questa partita è stata un’occasione persa per i rossoneri. Di seguito sono ripotate le sue parole.

Il giornalista Fabio Caressa ha dichiarato che questa partita era una grossa occasione per il Milan per rientrare nella corsa scudetto. Questo è dovuto, sopratutto, dopo il passo falso della Juventus, che ha pareggiato in casa contro l’Empoli e la partita difficile che l’Inter era chiamata a fare ieri sera, vinta poi con il gol di Lautaro Martinez per 0 a 1. Inoltre la prossima settimana si giocherà proprio il Derby d’Italia e questo scontro diretto avrebbe addirittura potuto riaprire le speranza del Milan e dei suoi tifosi di raggiungere le prime in classifica.

“Ti capitano due rigori e due rigori non li puoi sbagliare: è una cosa che un po’ rimane nel Milan, che rimane in questo strano limbo”

Conclude, infine, il suo intervento affermando che quando sembra che il Milan stia per sprofondare si tira su, ma quando invece deve fare il gradino sopra, che è il gradino per arrivare poi al successo, allora in questo caso non lo fa mai.