Pioli ritrova un giocatore: obiettivo Frosinone-Milan

In vista della partita di sabato pomeriggio contro il Frosinone, Stefano Pioli potrebbe aver recuperato un giocatore importantissimo in rosa. Le ultime.

Non può sempre piovere sul bagnato, ed in casa Milan è forse arrivata finalmente l’ora del sole. I mesi fino ad ora trascorsi sono stati tutt’altro che facili, ma i Rossoneri non hanno mollato la presa, riuscendo a mantenere stabilmente il terzo posto, con un distacco importante sulle inseguitrici.

Febbraio sarà un mese cruciale: oltre agli importanti scontri con Napoli, Monza e Atalanta in campionato, ci sono anche i due match decisivi di Europa League contro il Rennes.

Ma prima di queste sfide, c’è l’insidia Frosinone: la squadra guidata da Eusebio Di Francesco ha dimostrato di saper mettere in difficoltà gli avversari, anche quelli più temibili. Nonostante il club gialloblù venga da una serie di risultati poco incoraggianti, e il tredicesimo posto inizia a pesare.

I ragazzi di Stefano Pioli, dunque, sono chiamati a rispondere bene alla partita, dopo la prestazione opaca contro il Bologna. Ai nomi che fino ad ora sono stati a disposizione del tecnico rossonero e che hanno risposto presenti alle ultime chiamate, potrebbe adesso aggiungersene uno.

Frosinone-Milan: il rientro in casa rossonera

Nella mattinata di oggi, sotto gli occhi vigili e attenti anche di Zlatan Ibrahimovic (presente a Milanello, secondo quanto riportato da Sky), il Milan si è allenato in ottica partita di sabato pomeriggio. Fra i giocatori che hanno svolto una seduta di lavoro personalizzato c’è Ismael Bennacer, che quest’anno non ha vissuto una prima parte di stagione affatto semplice.

L’ex Empoli, infatti, ha messo in cassaforte soltanto 198 minuti di gioco in Serie A fino ad ora, complice l’operazione al ginocchio che lo ha tenuto lontano dal rettangolo di gioco per parecchi mesi. E al quale, in seguito alla partecipazione in Coppa d’Africa, si è aggiunto un problema agli adduttori per cui pare stia recuperando in fretta.

La speranza del centrocampista algerino è quella di poter rientrare in gruppo già nei prossimi giorni, ma soprattutto di rientrare nel novero dei convocati di mister Pioli. E nel caso in cui dovesse dare ancora forfait, è pronto Yacine Adli, sempre più presente e costante nello scacchiere rossonero.

Filtra, comunque, speranza. Il suo rientro significherebbe poter tirare un grande sospiro di sollievo, lasciando alle spalle l’ennesima, scura nube della stagione. Si attendono aggiornamenti nei prossimi giorni, dopo che la situazione sarà ulteriormente monitorata.