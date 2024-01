Rincorsa Milan, arriva la ‘stoccata’ dell’ex: a sorpresa

Arriva la stoccata dell’ex allenatore rossonero. L’entusiasmo del Milan viene smorzato dalle sue pesanti dichiarazioni.

Con la convivente vittoria casalinga sulla Roma di Jose Mourinho, il Milan di mister Stefano Pioli ha messo a referto la sua terza vittoria consecutiva in campionato, nonché il quinto risultato utile. Dopo la brutta tegola rimediata in Coppa Italia con l’eliminazione per mano dell’Atalanta, la squadra rossonera si è subito riscattata, portando a casa i tre punti in un importante match di vertice contro la formazione giallorossa. Il successo ottenuto ai danni del team di Jose Mourinho, ha permesso al Milan di dare continuità ai risultati conquistati di recente, recuperando il terreno perso in Serie A.

Il Milan di mister Stefano Pioli, nonostante le diverse definizioni, starebbe gradualmente tornando a farsi largo nel campionato di Serie A. La vittoria conquistata con determinazione e forza contro la Roma, ha permesso al club rossonero di mettersi comoda in terza posizione, allungando dalle dirette concorrenti. Infatti, i rossoneri sono attualmente a +8 dalla quarta in classifica, la Fiorentina, creando un solco significativo tra se le quelle che ambiscono ad un posto per entrare nella prossima UEFA Champions League. I tre punti contro la Roma, hanno dato al Milan una dose di adrenalina non indifferente, essenziale dopo il ko in coppa. Tuttavia, c’è chi ha cercato di smorzare l’entusiasmo creatosi nell’ambiente rossonero in seguito al grande successo contro la Roma. L’ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, è stato chiaro e inciso sul suo vecchio club.

Arrigo Sacchi smorza l’entusiasmo rossonero

L’ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, è intervenuto ai microfoni del quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, analizzando il momento della squadra rossonera di mister Stefano Pioli. Nonostante le tre vittorie di fila, l’ultima arrivata contro la Roma, Sacchi è stato cauto, smorzando l’entusiasmo della piazza.

Inter e Juventus, attualmente, sembrano irraggiungibili per il Milan di mister Stefano Pioli. Al termine della sfida con la Roma, lo stesso allenatore del club rossonero, di fatto, è stato più che chiaro sulla lotta Scudetto, dicendo di escludere la sua squadra dalla corsa.

Un pensiero che condivide fermamente anche Arrigo Sacchi. L’ex allenatore della società rossonera ha voluto mettere un freno al buon momento del Milan con le sue dichiarazioni: “Inter e Juventus irraggiungibili? Sapete come la penso: nulla è impossibile, nel calcio come nella vita. Però la logica dice che adesso Inter e Juventus hanno un notevole vantaggio e, quindi, i rossoneri è bene che non corrano troppo con la fantasia e si concentrino su quello che devono fare per migliore”.

Le parole rilasciate da Arrigo Sacchi non lasciano spazio ad interpretazioni. Stando a quanto detto dall’ex tecnico, i rossoneri devono tenere a freno entusiasmo e fantasie, sopratutto in merito alla lotta Scudetto con Inter e Juventus. Inoltre, nel corso dell’intervista, non è mancata la frecciatina a Rafael Leao: “Se le sue prestazioni sono altalenanti? E fatto cosi. Va a strappi. E un giocatore che, se avesse maggiore continuità, sarebbe un fuoriclasse. Deve crescere dal punto di vista temperamentale, ammesso che ciò sia possibile”.