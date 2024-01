Ritorno di fiamma Milan: all-in sull’obiettivo dell’estate

Torna in auge un nome di mercato in casa Milan, cui profilo già fu sondato la scorsa estate. Le ultime news intrigano però i tifosi.

Ancora una volta, il Milan ha conosciuto l’amaro sapore dell’eliminazione in Coppa Italia, divenuto ormai consuetudine per dei rossoneri incapaci di trionfare nella competizione dall’ormai lontano 2003, nonché dal 1977 in precedenza. La sfida di San Siro contro l’Atalanta ha però rappresentato per Stefano Pioli e i suoi uomini ben più di una semplice debacle, vista la generosa mole di polemiche e di discussioni avute al termine dell’incontro. Quest’ultimo ha inoltre portato via al Milan l’ennesimo difensore centrale, visto quanto accaduto a Gabbia sul finire del primo tempo, spingendo il club rossonero a correre nuovamente ai ripari. Per il diavolo, dunque, ecco arrivare d’improvviso un ritorno di fiamma dopo l’ultima estate.

Nianzou-Milan, ritorno di fiamma per i rossoneri

Il primo tempo di Milan-Atalanta si è concluso con una vera e propria escalation di emozioni, portata dalle reti di Leao e Koopmeiners ma anche dal duro scontro di gioco fra Gabbia e De Roon. Il pesante testa a testa fra i due ha infatti spinto le compagini a due cambi forzati anzitempo, con i rossoneri ora tornati a rivivere l’incubo dei difensori centrali. È quindi questo il motivo del nuovo accostamento di Tanguy Nianzou al diavolo, dopo quanto letto in estate sui quotidiani.

Il difensore classe 2002, attualmente in forza al Siviglia, è stato infatti dipinto in ottica rossonera dalla redazione di calciomercato.com, con la fuori uscita di tale nome che senz’altro non merita spiegazioni. Con Tomori, Thiaw, Kalulu e Pellegrino ancora fuori, e con un Gabbia cui condizioni sono ora da valutare, il Milan necessita l’innesto di nuovi difensori centrali da aggiungere in rosa. Il tutto, per dare quindi una mano ai soli reduci Kjaer e Simic, cui onore potrebbe ben presto conoscere il soccorso del sopracitato Nianzou.

Tanguy Nianzou di nuovo in ottica Milan, le ultime

Secondo quanto rivelato quindi da calciomercato.com, Nianzou sarebbe nuovamente divenuto un obiettivo dei rossoneri. Il club di Milano provò infatti a strappare un accordo per il francese classe 2002 già in estate, salvo poi inscenare il più classico dei dietrofront. Dopo i problemi nel reparto, ecco invece tornare in ottica Milan l’ex Bayern e PSG, attualmente in forza al Siviglia. Gli ultimi 6 mesi passati in Spagna hanno però sensibilmente innalzato le quotazioni di Nianzou. Quest’ultimo ha infatti totalizzato fin qui 7 apparizioni da titolare fra Liga, Coppa del Re e Champions League, aumentando il proprio valore di mercato a circa 7 milioni di euro. Cifra che il Milan dovrà dunque mettere sul piatto per porre fine a un’emergenza difensiva ormai fuori controllo.